租屋糾紛逼吞子彈餵毒 男奄奄一息才丟包

2019-04-06 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



牛姓男子因租屋糾紛，遭人逼吞2顆道具子彈及餵毒，險些喪命。記者黃瑞典／翻攝 分享 facebook 朱姓男子不滿牛姓男子不將房子租給他，透過臉書號召3名友人將牛男押走，逼牛男吞下2顆鋁製道具子彈，還將安非他命吸食器塞入鼻中強迫吸食，牛男奄奄一息被丟包，因心肌梗塞、心臟衰竭被送醫後才撿回一命，新竹地方法院將朱男等4人依殺人未遂等罪判處6年不等有期徒刑。

判決指出，朱男因租屋糾紛對牛男不滿，去年4月9日透過臉書號召曾姓、周姓及張姓友人找到牛男，痛毆並恫嚇「你是要自己上車，還是我給你難看」脅迫上車，載至朱家的倉庫拘禁，由張男把風，朱將牛男雙手反銬，並與曾男棍棒毆打後，強逼牛男吞下2顆鋁製道具子彈。

周男還依朱男指示將安非他命放入吸食器，朱點燃吸食還對牛男說「你看我怎麼吸」，隨即將吸食器強塞入牛男的鼻子，強迫吸食，牛男因懼怕繼續遭到毆打、不敢不從，斷斷續續吸食數次，因身體無法負荷持續發抖、嘔吐，才被載回住處前前廣場丟包。

朱男急性心肌梗塞、心律不整、急性腎臟衰竭、心臟衰竭被送醫急救取出2顆子彈才撿回一命，但因心肌梗塞、缺血性腦梗塞併左側肢體乏力而在護理之家療養。

法官認為朱男、曾男及周男3人所為的妨害自由、傷害、餵食道具子彈及強暴脅迫使牛男吸食毒品，造成牛男身體蒙受嚴重損害，張男也有妨害牛男行動自由的行為，審理時4人都坦承，並願與牛男和解，有的已支付部分款項，因此將朱男、曾男與周男依殺人未遂、妨害自由等罪，分別判刑6年、2年9個月及4年8個月；張男則依妨害自由判刑5個月，得易科罰金。