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獨／調查局清明連假破製毒廠 查獲兩百萬顆一粒眠

2019-04-06 07:04聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局今年初查獲「一帆風順」海洛因後，新北市調查處近日又破獲製毒工廠，查獲兩百萬...
調查局今年初查獲「一帆風順」海洛因後，新北市調查處近日又破獲製毒工廠，查獲兩百萬顆一粒眠。圖／調查局提供
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調查局清明連假大破製毒工廠。新北市調查處掌握情資，指有毒梟利用清明連假、檢調返鄉掃墓的空檔，趁機製造一粒眠企圖銷售牟利，新北處本周三深夜在新竹郊區破獲一間製毒工廠，當場查扣2百餘萬顆一粒眠、分裝機等物品，由於毒品數量驚人，新北處還連夜出動大卡車載運毒品及機具，在高速公路「運毒」過程全程戒護，猶如電影毒戰。

據了解，調查局攻堅時逮捕3名製毒嫌犯，現場多個大型水桶裝滿一粒眠成品，初步了解，這批一粒眠毒品瞄準海外市場，打算透過東南亞轉運到歐洲，調查官犧牲假期，清明連假首日偵訊3名嫌犯後，將3人依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署，檢察官以串證逃亡之虞向法院聲押獲准，全面追緝幕後主嫌。

高雄市長韓國瑜日前率隊前往知名夜店臨檢，向青少年宣導國內毒品氾濫情形嚴重，呼籲青少年不要吸毒；據調查局掌握情資指出，一粒眠除了在海外有很大市場，國內許多藥頭與青少年在玩樂時，常靠一粒眠助興，一粒眠已成為搖頭族助興藥品，常與搖頭丸混合服用，危害相當嚴重，索性這批毒品被及時攔截，否則後果不堪設想。

新北市處掌握情資，指有毒販企圖趁清明連假販售一粒眠大撈一筆，由於販毒集團相當謹慎，全案由有「緝毒女王」稱號的新北市處副主任謝淑美統籌偵辦，還派出不少女調查官變裝跟監埋伏，經過多日不眠不休徹夜守候，終於在禮拜三深夜破獲此製毒工廠。

調查局近年緝毒績效斐然，台北市處前年破獲六百公斤搖頭丸，今年又查獲從泰國金三角夾藏雙獅地球牌「一帆風順」、三仙牌「福祿壽」兩款海洛因毒品，價值24億元，才短短2個月時間，新北市處又破獲2百萬顆一粒眠毒品，展現溯源斷根的決心。

調查局今年2月初偵破價值24億元海洛因毒品。聯合報資料照片 記者張宏業/攝影
調查局今年2月初偵破價值24億元海洛因毒品。聯合報資料照片 記者張宏業/攝影
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毒品連假
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