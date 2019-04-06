親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
邱太三關說疑雲
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

普悠瑪案擴大行政懲處 擬納入司機

2019-04-06 01:14聯合報 記者吳姿賢葉冠妤／台北報導

台鐵普悠瑪出軌事故，已發生逾五個月。 圖／聯合報系資料照片
台鐵普悠瑪出軌事故，已發生逾五個月。 圖／聯合報系資料照片
分享

普悠瑪出軌事故發生逾五個月，上波行政責任調查懲處名單十七人、最重僅記一大過，交通部長林佳龍認為懲處過輕，要求重啟調查。據了解，新懲處名單擴大至廿人以上，懲處也加重，且司機員尤振仲首納名單、記一大過，主因是關掉ＡＴＰ（列車自動防護系統）未通報，行經彎道也未依規定減速，認定有行政責任。

台鐵產業工會表示，普悠瑪事故仍在司法調查程序中，且台鐵與司機員雙方說法有出入，未釐清前不宜罰司機員，且遭罰的前局長均早已離職，現在才加重懲處「很諷刺」，實質效果也不大。

台鐵產工秘書長蕭農瑀認為，如果懲處名單不是針對應負起改革責任的高層，而是擴及出現在普悠瑪事故通聯紀錄中的相關基層人員，相當不洽當；當初事發原因在缺人力、缺物料零件等，台鐵該做的不是究責基層，應把心力放在人力、物料改善。

交通部政次王國材昨回應，行政責任調查剛完成，目前簽報中，交通部及行政院核定後將對外公布。部長室表示，林佳龍尚未看到報告，還沒核定，無法評論。

據了解，新普悠瑪事故行政責任懲處名單，從十七人擴大為廿人以上，台鐵局前局長、現任財團法人驗船中心董事長范植谷，懲處從一小過加重為一大過、兩小過；上波懲處名單未見尤振仲，主因是還在司法調查中，但重新檢討後，這次沒等司法調查結果，先對尤振仲行政究責。

台鐵認為尤振仲最大過失是關閉ＡＴＰ未立即通報，且普悠瑪過彎時速應減至七十五至八十公里，尤振仲加速至一四○公里，認定有疏失，擬記一大過。

上波懲處最重為台鐵局前局長鹿潔身記一大過，兩名前局長范植谷及周永暉各一小過。但林佳龍上月看到報告後，不滿調查報告竟指「沒有超速就不會出軌」，試圖將責任都推到尤振仲身上，林佳龍認為，即使司機有所失誤，但台鐵系統性問題及三名前局長的責任也應一併檢討，懲處顯然過輕，指示王國材督導重啟行政責任調查。

台鐵普悠瑪林佳龍
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

開贓車拒檢逃竄 撞死彭淮南大哥

2019-04-06 00:59

自封網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 2小時後落網

2019-04-05 21:27

調查局破毒工廠 扣200萬顆一粒眠

2019-04-06 00:59

服務處遭恐嚇開槍 謝龍介嗆：沒在怕

2019-04-05 23:50

普悠瑪主風泵異常 台鐵將向日車、驗證單位求償

2019-04-06 01:14

北市萬華又見砍人案 民眾驚呼：為何治安問題這麼大？

2019-04-05 20:28

菜鳥立大功！剛畢業刑警 首案就抓獲毒槍

2019-04-05 18:58

普悠瑪案懲處加大 台鐵產工：司法調查中不宜罰司機

2019-04-05 18:50

普悠瑪案擴大行政懲處 司機尤振仲首入列

2019-04-05 18:46

涉不當管教繼父不見蹤影 女童舅舅發動網路肉搜

2019-04-05 18:21

繼父毆打3歲童 台南市府：若證實不當照顧將強制輔導

2019-04-05 17:40

雲林1男涉吸毒改槍 見警上門竟求「動作快點！」

2019-04-05 16:54

影／駕贓車拒檢撞死彭淮南兄長 被依竊盜過失致死送辦

2019-04-05 16:20

又爆虐童案！繼父毆打3歲童 整夜罰站不給睡

2019-04-05 15:37

影／中和街頭槍擊案 BMW遭人連開8槍 警3小時逮5人

2019-04-05 14:00

普悠瑪意外檢討 台鐵增開密集檢修班

2019-04-05 13:09

普悠瑪事件 台鐵將向日車、驗證機構求償

2019-04-05 13:04

謝龍介遭恐嚇準備「花生」？ 警方鎖定對象偵辦中

2019-04-05 01:49

毒品男通緝犯被警方逮捕 女友趕到分局見面離情依依

2019-04-05 01:10

新北中和街頭傳槍響 警方三小時速逮開槍嫌犯

2019-04-05 00:58

還在打官司 退伍軍械士改槍賣槍又被逮

2019-04-05 00:33

驚！謝龍介在兒童節遭恐嚇 北港「花生」為你準備

2019-04-05 00:24

影／BMW轎車遭開8槍 涉案賓士車畫面曝光

2019-04-04 23:20

韓國瑜要警與學校合作反毒 警署：青少年涉毒逐年下降

2019-04-04 22:17

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 稱在公務員眼中「不值錢」

2019-04-05 05:08

影／駕贓車拒檢撞死彭淮南兄長 被依竊盜過失致死送辦

2019-04-05 16:20

又爆虐童案！繼父毆打3歲童 整夜罰站不給睡

2019-04-05 15:37

夜店馬桶炸裂老闆尋「兇手」 不用賠還能成為終生VIP

2019-04-05 17:15

司改喊了30年…關說司法無罪 大咖橫行 都因這家喬家大院？

2019-04-05 08:00

失業男不滿女議員質詢韓國瑜 臉書辱罵肥醜女送辦

2019-04-05 10:44

普悠瑪案擴大行政懲處 司機尤振仲首入列

2019-04-05 18:46

停車3小時收費7200元 網友笑：你是停火車嗎？

2019-04-05 17:52

查扣BMW大7 南投地檢將以新車價對半拍賣

2019-04-05 14:36

北市萬華公園刺殺街友 兇嫌竟是2進2出監獄的香腸伯

2019-04-05 21:25

2歲女兒幫摺金紙「這是爸爸的」 父：該稱讚她嗎？

2019-04-05 16:55

遇到「魔神仔」？老婦走失警墓園尋獲說有人帶她來玩

2019-04-05 17:42

自封網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 2小時後落網

2019-04-05 21:27

10年嘿咻不到5次 人妻不堪老公性冷淡離婚獲准

2019-04-05 09:53

小籠包肉餡大小如餛飩 她咬了一口感覺好空虛

2019-04-05 11:52

北市萬華又見砍人案 民眾驚呼：為何治安問題這麼大？

2019-04-05 20:28

手術台上麻醉女患者偷舔下體 色醫師診所遭蛋洗

2019-04-05 17:36

鄭孟洳：不管挺不挺韓國瑜 都不該網路人身攻擊

2019-04-05 15:26

見妙齡女穿裙子就忍不住 噁男連續多次亂噴精

2019-04-05 14:04

人妻要回性愛影片小王喊價20萬 法官：不算恐嚇

2019-04-05 13:39

涉不當管教繼父不見蹤影 女童舅舅發動網路肉搜

2019-04-05 18:21

又是酒駕！受害者成植物人 肇逃辯稱：以為壓到機車

2019-04-05 14:10

影／警界小畫家 用畫筆帶你認識警察工作

2019-04-05 21:21

永靖鄉代會主席涉賄被押 傳出曾把賄款吊在停車場樹上

2019-04-05 19:30

菜鳥立大功！剛畢業刑警 首案就抓獲毒槍

2019-04-05 18:58

普悠瑪事件 台鐵將向日車、驗證機構求償

2019-04-05 13:04

飛來橫禍！ 搭渡輪疑遭釣客甩鉛錘砸傷頭

2019-04-05 20:18

普悠瑪案懲處加大 台鐵產工：司法調查中不宜罰司機

2019-04-05 18:50

阿公綑綁打孫子 父隔天帶兒求診

2019-04-05 18:58

麗寶樂園OUTLET二期工程 驚傳工人打架縫41針

2019-04-05 13:56

妙齡女過度換氣無法呼吸 給氧反罵：我不要氧氣

2019-04-05 15:30

他偷熟女內衣兩大袋滿街跑 回答警「偷來的自己欣賞」

2019-04-05 11:57

台電人員監守自盜偷電7月 追償49萬還被判3月

2019-04-05 08:49

影／貨車硬闖平交道撞斷護欄 還硬凹「有減速」

2019-04-05 17:16

影／中和街頭槍擊案 BMW遭人連開8槍 警3小時逮5人

2019-04-05 14:00

影／左轉不打方向燈 音速小子一秒變翻滾男孩

2019-04-05 13:57

影／疑感情糾紛 叔替姪女出頭反遭砸車痛毆

2019-04-05 12:27

繼父毆打3歲童 台南市府：若證實不當照顧將強制輔導

2019-04-05 17:40

新北樹林車行大火 燒毀鐵皮廠房和1輛汽車

2019-04-05 16:37

北市1男酒駕衝撞臨檢點 遭警開3槍自撞路樹後逃逸

2019-04-05 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top