普悠瑪案擴大行政懲處 擬納入司機

台鐵普悠瑪出軌事故，已發生逾五個月。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

普悠瑪出軌事故發生逾五個月，上波行政責任調查懲處名單十七人、最重僅記一大過，交通部長林佳龍認為懲處過輕，要求重啟調查。據了解，新懲處名單擴大至廿人以上，懲處也加重，且司機員尤振仲首納名單、記一大過，主因是關掉ＡＴＰ（列車自動防護系統）未通報，行經彎道也未依規定減速，認定有行政責任。

台鐵產業工會表示，普悠瑪事故仍在司法調查程序中，且台鐵與司機員雙方說法有出入，未釐清前不宜罰司機員，且遭罰的前局長均早已離職，現在才加重懲處「很諷刺」，實質效果也不大。

台鐵產工秘書長蕭農瑀認為，如果懲處名單不是針對應負起改革責任的高層，而是擴及出現在普悠瑪事故通聯紀錄中的相關基層人員，相當不洽當；當初事發原因在缺人力、缺物料零件等，台鐵該做的不是究責基層，應把心力放在人力、物料改善。

交通部政次王國材昨回應，行政責任調查剛完成，目前簽報中，交通部及行政院核定後將對外公布。部長室表示，林佳龍尚未看到報告，還沒核定，無法評論。

據了解，新普悠瑪事故行政責任懲處名單，從十七人擴大為廿人以上，台鐵局前局長、現任財團法人驗船中心董事長范植谷，懲處從一小過加重為一大過、兩小過；上波懲處名單未見尤振仲，主因是還在司法調查中，但重新檢討後，這次沒等司法調查結果，先對尤振仲行政究責。

台鐵認為尤振仲最大過失是關閉ＡＴＰ未立即通報，且普悠瑪過彎時速應減至七十五至八十公里，尤振仲加速至一四○公里，認定有疏失，擬記一大過。

上波懲處最重為台鐵局前局長鹿潔身記一大過，兩名前局長范植谷及周永暉各一小過。但林佳龍上月看到報告後，不滿調查報告竟指「沒有超速就不會出軌」，試圖將責任都推到尤振仲身上，林佳龍認為，即使司機有所失誤，但台鐵系統性問題及三名前局長的責任也應一併檢討，懲處顯然過輕，指示王國材督導重啟行政責任調查。