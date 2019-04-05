北市萬華又見砍人案 民眾驚呼：為何治安問題這麼大？

2019-04-05 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市萬華區艋舺公園驚傳喋血，2名男子今天晚上7點左右因不明原因發生爭吵，隨後一言不合互毆，其中一名男子拿出刀具砍傷對方，因上個月16日才剛發生一名街友被刺殺身亡，有民眾見狀拍照上傳臉書專頁，並驚呼「萬華治安問題為何那麼大？又有街友拿刀殺人！」