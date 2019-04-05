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菜鳥立大功！剛畢業刑警 首案就抓獲毒槍

2019-04-05 18:58聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市警方3月25日查獲雲林一名黃姓嫌犯涉嫌改槍、吸毒，承辦案件的刑警大隊表示，破案功臣是剛畢業的菜鳥刑警林春榮。

家鄉在台中、今年24歲的林春榮，是警大83期畢業的新進刑警，去年6月畢業後，便被派到台北市刑警大隊偵查第二隊。日前林春榮接獲線報，指稱雲林縣有一名黃姓嫌犯涉嫌改槍、吸毒，經過兩個多月的蒐證、跟監，終於與偵二隊警力及雲林縣警方，在25日持搜索票將黃嫌逮捕。

此案是林春榮擔任刑警後主辦的第一件案件，他說，雖然到目前為止已經協辦過許多案件，但第一次主辦案件，仍有些緊張；偵辦前期的蒐證工作，由資深前輩及長官的帶領指導下是相對容易，但在請票後，準備要到雲林拘捕犯人時，心裡尤其緊張，深怕經過幾個月的努力，最終是撲空作結。

同隊的官警表示，林春榮為人純樸謙虛，平時與同事相處融洽，笑口常開的他是隊上的開心果，且對偵查工作非常有心，「因為他很有心，所以學習很快，像他這樣剛畢業的年輕人，要那麼快速地適應環境，把文書報告和偵察工作做好，實在不容易。」

林春榮說，起初想當警察是單純因為工作收入穩定，也因為看了戲劇《波麗士大人》，覺得當警察很有正義感；但正式成為刑警後，發現隨著科技快速發展，警方也需要不斷的學習才能偵破案件、打擊犯罪，「最有成就感的就是把原本不會的東西學會」；真正的刑警也跟一般人想得不太一樣，有些人可能以為辦案只要兩三天就能破案，事實上有些跟監行動，一出門就是半天以上。

台北市警方3月25日查獲雲林一名黃姓嫌犯涉嫌改槍、吸毒，承辦案件的刑警大隊表示，...
台北市警方3月25日查獲雲林一名黃姓嫌犯涉嫌改槍、吸毒，承辦案件的刑警大隊表示，破案功臣是剛畢業的菜鳥刑警林春榮。記者李隆揆／攝影
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家鄉在台中、今年24歲的林春榮，是警大83期畢業的新進刑警，去年6月畢業後，便被...
家鄉在台中、今年24歲的林春榮，是警大83期畢業的新進刑警，去年6月畢業後，便被派到台北市刑警大隊偵查第二隊。記者李隆揆／攝影
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林春榮說，雖然到目前為止已經協辦過許多案件，但第一次主辦案件，仍有些緊張。記者李...
林春榮說，雖然到目前為止已經協辦過許多案件，但第一次主辦案件，仍有些緊張。記者李隆揆／攝影
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