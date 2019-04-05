採集指紋不再遠古時代 彰縣警局全面換新指紋掃描器

2019-04-05 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣有7個分局偵查隊的指紋活體掃描器，使用超過12年，經常故障，維修廠商已找不到零件可更換，偵查佐抱怨採取嫌犯指紋回到沾油墨按捺指紋卡的「遠古時代」；縣警局釋出好消息，刑警大隊大隊長王耀輝說，已籌措400萬元採購7台掃描器，因廠商要從德國進口，最快在6月底前完成全面更新。

警察局刑警大隊和8個分局偵查隊共有9台指紋活體掃描器，都是12年前刑事警察局統一配發，使用多年後經常故障，也超過保固期。前2年縣警局編列預算優先更新刑大、彰化偵查隊的2台活體掃描器，其他7個偵查隊的掃描器若故障，由廠商想辦法維修和更換零件，去年7個偵查隊的掃描器又陸續故障，廠商已找不到零件可更換。

縣警局原本計畫再編列200多萬元再採購4台。今年1月2日聯合報獨家報導，7個偵查隊因掃描器「壽終正寢」，辦案時採集嫌犯指紋，只好回到從前，偵查佐要抓著嫌犯十指沾油墨後在指紋卡上翻轉捺印，常弄得嫌犯雙手髒兮兮，員警也有怨言，引起上級重視，決定一次全面更新，爭取到400萬元。

王耀輝說，已完成上網採購，並與得標廠商簽約，每台要價50多萬元，因掃描器要從德國進口，廠商表明最慢6月底會交貨更新。

警方說，指紋活體掃描器整套經費超過100萬元，因直接連線到刑事警察局，軟體無需更新，只要採購新機器就可以，每台機器仍要價50多萬元。