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駕遊覽車撞警大罵五字經 男子還落跑終被逮

2019-04-05 16:38聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市33歲林姓男子今天下午駕駛遊覽車違停在中山區南京東路一段上，警方上前勸離，林男竟大罵五字經，還駕車數度欲衝撞一名警員，該警不斷提醒「停車！提車！不然要開槍了！」雙方僵持約2分鐘，林男突然駕車落跑，經警方追逐擋車逮補，詢後將依妨礙公務罪嫌送辦。

北市33歲林姓男子今天下午駕駛遊覽車衝撞警方。記者蔡翼謙／翻攝
北市33歲林姓男子今天下午駕駛遊覽車衝撞警方。記者蔡翼謙／翻攝
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