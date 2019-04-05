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影／中和街頭槍擊案 BMW遭人連開8槍 警3小時逮5人

2019-04-05 14:00聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市中和區4日晚上發生街頭槍擊案，警方以車追人，於案發後3小時迅速逮獲涉案的葉姓男子及張姓男子到案，查扣疑似捷克制CZ75制式手槍一把，今天凌晨又帶回羅姓、汪姓及呂姓男子到案。主嫌葉男坦承開槍逞凶，卻辯稱是討債卻認錯車的烏龍開槍案。警方認為葉嫌說詞避重就輕，將一進調查釐清，訊後今天依違反槍砲及殺人未遂罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

新北市39歲劉姓男子昨天晚上7時許，駕駛BMW530汽車行經中和區南華路與景平路口時，遭兩輛黑色汽車尾隨，並朝BMW汽車左側連開8槍，劉男驚覺事情不對勁，連忙靠邊停車察看，赫見汽車左後車門上，留下一個明顯彈孔，嚇得急忙報警。

警方漏夜調閱路口監視器畫面，發現是一輛黑色豐田汽車及黑色賓士汽車從方迅速靠近劉男的BMW汽車，並連開8槍後，兩車迅速由中和景平路往南勢角方向逃逸。

警方立即組成專案小組，以車追人，於昨晚10時許，由新店警方協助攔查到黑色賓士汽車車主張姓男子（22歲）到案，隨後透過張男策動涉嫌開槍的葉姓男子（23歲）帶槍投案，今天又帶回25歲羅姓男子及21歲的汪姓及駕駛豐田汽車的21歲呂姓男子到案。

葉嫌到案後供稱，因之前與人有債務糾紛，昨晚發現駕駛BMW530汽車的劉姓男子，以為是欠債的一方，才會臨時起意當街開槍警告，沒想到卻是認錯車，至於制式手槍來源，葉嫌則推說是友人寄放。

警方認為葉嫌說詞避重就輕，將一進調查釐清，訊後今天依違反槍砲及殺人未遂罪嫌將葉男等5人送辦。

新北市劉姓男子4日晚上駕駛BMW530汽車行經中和區南華路與景平路口時，遭一輛黑...
新北市劉姓男子4日晚上駕駛BMW530汽車行經中和區南華路與景平路口時，遭一輛黑色賓士汽車尾隨，並朝BMW汽車連開8槍，左後車門上留下一個明顯彈孔。記者王長鼎／翻攝
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新北市中和區昨天晚上發生街頭槍擊案，一輛BMW汽車遭人連開8槍，中和警方於案發後...
新北市中和區昨天晚上發生街頭槍擊案，一輛BMW汽車遭人連開8槍，中和警方於案發後3小時，由新店警方協攔查到涉案黑色賓士汽車。記者王長鼎／攝影
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新北市中和區昨天晚上發生街頭槍擊案，一輛BMW汽車遭人連開8槍，中和警方於案發後...
新北市中和區昨天晚上發生街頭槍擊案，一輛BMW汽車遭人連開8槍，中和警方於案發後3小時逮到涉嫌開槍的葉姓男子到案，並起獲捷克制式手槍一把。記者王長鼎／攝影
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