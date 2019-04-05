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毒品男通緝犯被警方逮捕 女友趕到分局見面離情依依

2019-04-05 01:10聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

杜姓男子因毒品案被警方循線逮捕後，警方買了10顆水餃給他當晚餐，不過杜只吃了3顆水餃，警方發現後以為杜嫌棄水餃不好吃，但他解釋錢都花在毒品，想到女友餓著肚子，所以留7顆水餃要給女友吃，杜女友到警分局看杜時，杜沒要求劉女要等他，只跟女友說了要保重，離情依依，警詢後將杜解送地檢署歸案。

警方調查，杜（41歲）2000年間，曾因施用毒品案件，經台南地院裁定送觀察、勒戒後，同年8月執行完畢，2004年因施用毒品案件，判處有期徒刑6月。2008年間因施用毒品案件，被判決處有期徒刑7月確定，兩案合併執行有期徒刑1年2月確定，2010年6月縮短刑期執行完畢。不料杜仍未戒掉吸毒，2012年至2017年再犯3毒品案。

去年12月要入監服刑1年多，但他未到案執行，遭南檢通緝。警方在3月底循線得知，杜和新認識女友同居處所，4月初趁著杜女友出門倒垃圾時，上前表明身分，女友仍護著杜男，起初還騙警方杜男不在家。警方好言相勸杜女友協助他戒毒，她才與警方回家抓杜。

警方將杜帶回警分局後，替他叫了一盒10顆水餃、一小碗酸辣湯給他當晚餐，但杜男慢慢吃完3顆水餃，就闔上紙盒不再動筷子。警方原本以為杜嫌棄水餃不好吃，杜解釋，水餃很好吃，但想到女友餓肚子，才捨不得吃完，要等女友來分局看他時再給女友吃。

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