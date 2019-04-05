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新北中和街頭傳槍響 警方三小時速逮開槍嫌犯

2019-04-05 00:58聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市中和區4日晚上發生街頭槍擊案，警方以車追人，於案發後3小時逮獲涉案的葉姓男子及張姓男子到案，查扣疑似涉案的疑似制式90手槍一把，葉嫌到案後坦承開槍，因夜間停止偵訊，葉嫌不肯透露為何原因開槍，警方不排除雙方疑似債務糾紛引起，將進一步釐清確實開槍原因及槍枝來源，訊後今天將2人依違反槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市39歲劉姓男子昨天晚上7時許，駕駛BMW530汽車行經中和區南華路與景平路口時，遭兩輛黑色汽車尾隨，並朝BMW汽車左側連開8槍，劉男驚覺事情不對勁，連忙靠邊停車察看，赫見汽車左後車門上，留下一個明顯彈孔，嚇得急忙報警。

警方調閱路口監視器畫面，發現一輛黑色豐田汽車及黑色賓士汽車從後方迅速靠近劉男的BMW汽車，並連開8槍後，兩車迅速由中和景平路往南勢角方向逃逸。

警方連夜以車追人，昨晚10時30分分別在新店區查獲黑色賓士車主張姓男子（22歲）及在中和區查獲搭乘豐田汽車的葉姓男子（23歲）二人到案，並查扣涉案的疑似制式90手槍一把，連夜送往刑事局鑑定中。

葉、張二嫌到案後，坐在豐田汽車的葉男坦承朝BMW汽車開槍，至於開槍原因，仍矢口不願透露，因夜間停止偵訊，警方將於今天天亮後再進一步訊問，進一步釐清確實開槍原因及槍枝來源，同時全力追緝豐田汽車車主到案說明。

新北市劉姓男子4日晚上駕駛BMW530汽車行經中和區南華路與景平路口時，遭一輛黑...
新北市劉姓男子4日晚上駕駛BMW530汽車行經中和區南華路與景平路口時，遭一輛黑色賓士汽車尾隨，並朝BMW汽車連開8槍，左後車門上留下一個明顯彈孔。記者王長鼎／攝影
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新北市中和區4日晚上發生街頭槍擊案，警方以車追人，於案發後3小時逮獲涉嫌開槍的葉...
新北市中和區4日晚上發生街頭槍擊案，警方以車追人，於案發後3小時逮獲涉嫌開槍的葉姓男子及賓士汽車車主張姓男子到案。記者王長鼎／翻攝
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新北市劉姓男子今天晚上駕駛BMW530汽車行經中和區南華路與景平路口時，遭一輛黑...
新北市劉姓男子今天晚上駕駛BMW530汽車行經中和區南華路與景平路口時，遭一輛黑色賓士汽車尾隨，並朝BMW汽車連開8槍，警方在案發現場拾獲8顆彈殼。記者王長鼎／翻攝
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