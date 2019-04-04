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韓國瑜要警與學校合作反毒 警署：青少年涉毒逐年下降

2019-04-04 22:17聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

高雄市長韓國瑜與與警方巡視夜店時，要求轄區警方向校園毒品宣戰；要以三區結合，「管區、校區、社區」，三方一起反毒。警政署指出，其實中央一直很重視與學校合作，到目前為止，青少年涉毒人口已經大幅下降。

根據警政署統計，目前各警察機關查獲青少年涉嫌全般毒品人數，呈穩定下降趨勢，從2016年9583人、2017年9558人降到2018年6886人，其中去年較前年降幅達27.95%。

警方說，警政署今年3月5日到3月19日規劃第三波安居緝毒專案，共計查獲各級毒品7315公斤，查獲製造運輸販賣等藥頭1126人，聲押592人，法院准押411人，其中與少年毒品相關藥頭共80人。

警政署說，每個月都會與教育部學生基本資料庫勾稽涉毒嫌疑人資料，藉此發掘校園毒品黑數，同時建立吸食毒品熱點巡邏網，加強清查訪視青少年易涉毒高風險場所。

警政署說，目前針對青少年易涉毒如宮廟、網咖、公園等高風險場所進行訪視；現在熱點數共有7260處。去年警方執行校外聯巡9346次，動員36204人次，勸導違規少年11455人次，其中涉藥物濫用、出入不當或特種營業場所、非許可時間逗留遊樂場所、深夜在外遊蕩學生計2681人次。

高雄市長韓國瑜率領市府相關局處人員，到夜店實施擴大聯合查察臨檢勤務。記者劉星君／...
高雄市長韓國瑜率領市府相關局處人員，到夜店實施擴大聯合查察臨檢勤務。記者劉星君／攝影
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