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男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

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男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17聯合報 記者吳淑君╱即時報導

家住新北的吳姓男子，3月31日傍晚搭麗星郵輪寶瓶星號，展開4天3夜遊，當晚卻不舒服倒地，隔天凌晨急救無效。有民眾爆料，郵輪公司低調地將這名已經死亡的旅客遺體，移置到船底大型冰櫃的一角，以低溫保存，上千名不知情遊客跟著伴屍，直到船開回基隆港才請家屬「領屍」。麗星郵輪表示，對此事深表遺憾，後續將竭力配合主管機關調查。

民眾爆料說，她當時就在這艘出事的船上，「透過朋友的朋友」知道這件事，這名旅客為男性，年約43歲，單獨出海，出海後到用餐時，就發現有暈船的現象，有嘔吐、冒冷汗的情況，後來更嚴重，約在出海6個小時，也就是晚間11點左右，被發現身體不適倒地，通知郵輪醫護人員緊急處理，直到隔天凌晨約2點急救無效，心跳呼吸停止。

她說，從晚間11點昏倒，到隔天凌晨2點急救無效，這整整3個小時的時間內，郵輪完全沒轉向、沒有停俥的的跡象，如果返航回基隆，如果能夠呼叫直升機來把人接回醫院，以台灣醫療技術，「也許他還有救」，就這樣一條生命，在海上消失了。

基隆海巡隊表示，法醫相驗，吳姓男子死亡無外力介入，他本身有疾病，家屬沒有意見，檢察官已將大體發還給家屬帶回，家屬對於第一時間郵輪公司沒馬上通知，很有意見。

麗星郵輪官方聲明指出，麗星郵輪寶瓶星號4天3夜「基隆-宮古島-那霸-基隆」航次，3月31日（星期日）下午17:00自基隆港出發，航程首日深夜23:25，船上醫務室通報一名乘客出現身體不適，予以施行急救並尋求緊急空中醫療救援。

經船醫動用所有醫療資源以及努力後，仍宣告不治。船方第一時間即通報海巡署，並與該名乘客家屬取得聯繫。

寶瓶星號該航次於4月3日（星期三）下午16:00抵達基隆港後，已全權交由海巡署以及基隆港務警察總隊進行調查，因麗星郵輪高度重視乘客個人隱私，故不便提供其他說明資訊。

對於此事件，麗星郵輪深表遺憾，並重申乘客的健康與安全一向是他們的首要原則，且嚴格遵守《國際海上人命安全公約》之準則，後續亦將竭力配合主管機關相關調查。

吳姓男子3月31日傍晚搭麗星郵輪寶瓶星號，展開4天3夜遊，當晚卻不舒服倒地，隔天...
吳姓男子3月31日傍晚搭麗星郵輪寶瓶星號，展開4天3夜遊，當晚卻不舒服倒地，隔天凌晨急救無效。圖／民眾提供
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