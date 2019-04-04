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影／兒童節要小心 警反毒籲小心來路不明零食化身毒品

2019-04-04 16:34聯合報 記者劉星君╱即時報導

今天是兒童節，高市新興警分局結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，現場展示各類仿真毒品教具，透過實際查緝毒品影片，讓學童們認識毒品外觀、危害，不要因誤觸毒品，危害一生，尤其來路不明零食，很有可能化身毒品，提醒「拉Ｋ一時，尿布一世」，學童一看到警察叔叔拿出尿布時，現場大吃一驚，原來毒品這麼可怕！

高市新興警分局偵查隊在夢時代爬爬客親子兒童樂園宣導，今下午出動警察局吉祥物「熊骨力」一出場小朋友們爭相合照，氣氛熱絡。

新興分局偵查隊說，販毒者為規避查緝，將毒品摻入，軟糖、跳跳糖、巧克力、果凍、梅錠等食品，將毒品摻入吃水果常沾梅子粉包裝面，外觀與內容物與一般休閒食品相近，兒童及青少年一旦誤食，將造成嚴重後果。

偵查隊呼籲，學童們不要拿取來路不明零食，零食外觀包裝不一樣就不要吃。現場家長、學童們才驚呼，毒品真的很可怕，不可思議。

反毒宣導尾聲，偵查隊帶來有獎徵答贈送宣導品。為增加小朋友印象，答對反毒題目者，現場刑警背起小朋友合照，真的成為「警察背背」。現場參與家長說，警察親切活潑，一改過去嚴肅形象，小朋友印象深刻。

新興警分局長戴台捷說，反毒教育刻不容緩，要從小扎根，勿因好奇誤觸毒品。

今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，...
今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，現場展示各類仿真毒品教具，透過實際查緝毒品影片，讓學童們認識毒品外觀、危害，不要因誤觸毒品，危害一生，尤其來路不明零食，很以可能化身毒品。記者劉星君／翻攝
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反毒宣導尾聲，偵查隊帶來有獎徵答贈送宣導品。為增加小朋友印象，答對反毒題目者，現...
反毒宣導尾聲，偵查隊帶來有獎徵答贈送宣導品。為增加小朋友印象，答對反毒題目者，現場刑警背起小朋友合照，真的成為「警察背背」，現場參與家長說，警察親切活潑，一改過去嚴肅形象，小朋友印象深刻！記者劉星君／翻攝
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今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，...
今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，現場展示各類仿真毒品教具，透過實際查緝毒品影片，讓學童們認識毒品外觀、危害，邀請警察局吉祥物熊骨力。記者劉星君／翻攝
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今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，...
今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，現場展示各類仿真毒品教具，透過實際查緝毒品影片，讓學童們認識毒品外觀、危害，不要因誤觸毒品，危害一生，尤其來路不明零食，很以可能化身毒品。記者劉星君／翻攝
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今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，現場展示各類仿真毒品教具，透過實際查緝毒品影片，讓學童們認識毒品外觀、危害，不要因誤觸毒品，危害一生，尤其來路不明零食，很以可能化身毒品。記者劉星君／翻攝
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今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，現場展示各類仿真毒品教具，透過實際查緝毒品影片，讓學童們認識毒品外觀、危害，不要因誤觸毒品，危害一生，尤其來路不明零食，很以可能化身毒品。記者劉星君／翻攝
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警察局吉祥物熊骨力一出場，獲得熱烈歡迎。記者劉星君／翻攝
警察局吉祥物熊骨力一出場，獲得熱烈歡迎。記者劉星君／翻攝
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今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，...
今天是兒童節，高市新興警分局今結合夢時代爬爬客親子兒童樂園，舉辦兒童節反毒宣導，現場展示各類仿真毒品教具，透過實際查緝毒品影片，讓學童們認識毒品外觀、危害，不要因誤觸毒品，危害一生，尤其來路不明零食，很以可能化身毒品。記者劉星君／翻攝
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