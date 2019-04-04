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販毒通緝犯躲33年徒刑 謊報身分竄逃仍被南警識破逮回

2019-04-04 11:29聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

李姓男子在北部犯下販毒案，被判處33年8月徒期今年2月未到案執行遭新北地檢署發布通緝，他回到台南出生地躲藏，平日以按摩業為生，前天清晨他騎車在南區永華路違規遭警盤查，拿出弟弟的身分證謊報身分，員警覺得相片和本人差異太多，想帶返所查證身分，不料他突然拔腿狂奔，但仍被員警尾追逮回，依法解送歸案。

金華所警員林于翔、黃昱翔本月2日清晨3點多巡邏時，行經南區永華路一帶，發現李姓騎士（46歲，毒品、槍砲前科）騎乘重機車逆向行駛，員警上前攔查。李一開始故作鎮定，從機車內出弟弟身分證，以弟弟的證件謊稱是自己的身分資料，但員警仔細端詳，本人和照片差異很大，詢問李各項基本資料時，他總是左思右想，猶豫許久才回答，員警覺得不對勁，決定將他要帶返回進一步查證。

李聽到警方說要帶回派出所，突然拔腿狂奔，兩日前才剛參加大亞馬拉松的黃昱翔立即快步追了上去，林于翔也隨後跟上，並呼叫線上警力支援，李最後氣喘吁吁被黃昱翔逮到。

警方調查：李出生於台南，在新北市犯下槍砲、毒品等前科，李2015年起犯下3起販毒案，被合併徒刑33年8月，未到案執行，今年2月23日被新北地檢署通緝，他跑回到老家躲藏。李嫌最後拜託員警通知母親到場，移送台南地檢署代執行前他，想再看看母親，警方也依法通知李嫌母親到場，母子見面邊講邊哭，要李出來後重新做人，李並以電話視訊和子女通話，講到哭出來，經員警安撫後情緒才平穩下來。

台南市警六分局金華派出所警員林于翔（左）、黃昱翔（右）合力逮捕販毒通緝犯歸案。記...
台南市警六分局金華派出所警員林于翔（左）、黃昱翔（右）合力逮捕販毒通緝犯歸案。記者黃宣翰／翻攝
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李姓毒品通緝犯騎機車逆向被員警逮捕歸案。記者黃宣翰／翻攝
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