販毒通緝犯躲33年徒刑 謊報身分竄逃仍被南警識破逮回

2019-04-04 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



李姓男子在北部犯下販毒案，被判處33年8月徒期今年2月未到案執行遭新北地檢署發布通緝，他回到台南出生地躲藏，平日以按摩業為生，前天清晨他騎車在南區永華路違規遭警盤查，拿出弟弟的身分證謊報身分，員警覺得相片和本人差異太多，想帶返所查證身分，不料他突然拔腿狂奔，但仍被員警尾追逮回，依法解送歸案。

金華所警員林于翔、黃昱翔本月2日清晨3點多巡邏時，行經南區永華路一帶，發現李姓騎士（46歲，毒品、槍砲前科）騎乘重機車逆向行駛，員警上前攔查。李一開始故作鎮定，從機車內出弟弟身分證，以弟弟的證件謊稱是自己的身分資料，但員警仔細端詳，本人和照片差異很大，詢問李各項基本資料時，他總是左思右想，猶豫許久才回答，員警覺得不對勁，決定將他要帶返回進一步查證。

李聽到警方說要帶回派出所，突然拔腿狂奔，兩日前才剛參加大亞馬拉松的黃昱翔立即快步追了上去，林于翔也隨後跟上，並呼叫線上警力支援，李最後氣喘吁吁被黃昱翔逮到。