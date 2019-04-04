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影／軍械士退伍改槍變賣 警逮6人2槍赫見統促黨黨徽

2019-04-04 11:18聯合報 記者林佩均╱即時報導

海軍陸戰隊軍械士退伍的尤姓男子，熟悉步槍、手槍等武器，退伍後以改槍變賣謀生，警方昨鎖定尤等6人準備交易，一舉攻堅破獲2把金牛座915改造手槍，並查獲尤身上竟有中華統一促進黨黨徽。尤辯稱，因之前槍砲案官司纏身，律師費用驚人，才會改槍變賣，警方正擴大追朔有無其他改造槍枝流向。

刑事警察局偵六大隊第四隊與高雄市警局左營分局掌握情資，指在雲林縣的尤姓男子(38歲)擁槍自重，昨晨零時許雲林地檢署指揮偵辦，警方兵分多路至虎尾鄉一家汽車旅館攻堅，查獲2把金牛座915改造手槍、子彈12發、查扣手機6支，帶回尤姓主嫌共6人。

警方指出，尤嫌民國96年在海軍陸戰隊擔任軍械士，主要負責保養及修護戰車砲管、步槍及手搶等武器，退役後學非所用，非法改造槍械變賣，並於106年間被高雄市警局三民二分局查獲改造槍工廠。

尤嫌供稱，因卡到槍砲案官司，目前二審審理中，律師每趟出席費用2萬元「太貴了」，才會繼續改槍變賣賺錢。

警方調查，尤嫌心思細膩，昨晨交易時他獨留車內，一把改造手槍藏在袋內，由許姓友人(27歲)隨身攜帶第二把改造手槍，與林姓仲介(29歲)進入汽車旅館，再與王姓仲介(25歲)、阮姓仲介(27歲)、林姓保鑣(26歲)進行驗貨。

警方在尤嫌身上起出一張中華統一促進黨黨徽，尤坦承於99年間透過雲林縣西螺鎮友人招募吸收加入該黨，尤嫌坦承販賣現場查扣2把槍械，否認日前有改槍變賣行徑。

對於尤嫌說詞警方持保留態度，並擴大追查槍枝來源與流向，警詢後將尤嫌等6人依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送。

許男將準備變賣的改造槍枝藏在上衣口袋中，遭警方查緝。記者林佩均／翻攝
許男將準備變賣的改造槍枝藏在上衣口袋中，遭警方查緝。記者林佩均／翻攝
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警方持槍攻堅進入汽車旅館，查獲2把金牛座915改造手槍、子彈12發、查扣手機6支...
警方持槍攻堅進入汽車旅館，查獲2把金牛座915改造手槍、子彈12發、查扣手機6支，帶回尤姓主嫌共6人。記者林佩均／翻攝
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警方查獲2把金牛座915改造手槍、子彈12發、查扣手機6支，帶回尤姓主嫌共6人。...
警方查獲2把金牛座915改造手槍、子彈12發、查扣手機6支，帶回尤姓主嫌共6人。記者林佩均／翻攝
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尤嫌(中)辯稱官司纏身、律師費用驚人，竟改槍變賣。記者林佩均／翻攝
尤嫌(中)辯稱官司纏身、律師費用驚人，竟改槍變賣。記者林佩均／翻攝
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