影／打擊毒品 韓國瑜：校區、管區、社區 三區合一

2019-04-04 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜3日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，高市全國首創，在打擊毒品「校區、社區、管區，必須三區合一」，老師校長有什麼能力去抵抗毒販，他會害怕、恐懼，他沒有能力，只有警察有，三區要合一，共同把校園毒品趕出去。

韓國瑜說，觀察毒品防制，結構性可能可以採取另一套不一樣，要求高雄市警察局，針對新的結構來反毒「校區、社區、管區」三區合一。

韓國瑜說，像圍棋的棋盤一樣，每一條，每一個點，每一個學校為基礎，讓老師跟教育的行政人員去面對毒販，他會害怕，他們沒有受過這種專業反毒的訓練 ，平常只是教育小孩子。希望警察局的警區跟校區能結合，再加上當地的社區，三區合起來共同把校園的毒品趕出去

韓國瑜說，第一步先一定要做的就是把校園毒品趕出去，第二步開始加強面對社會上的問題，在任何情況下，校園不能有任何毒品，現在集中打擊，校園是重中之重，希望三區合一，這也是高雄市開創全國第一次。