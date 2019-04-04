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影／打擊毒品 韓國瑜：校區、管區、社區 三區合一

2019-04-04 08:54聯合報 記者劉星君╱即時報導

高雄市長韓國瑜3日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，高市全國首創，在打擊毒品「校區、社區、管區，必須三區合一」，老師校長有什麼能力去抵抗毒販，他會害怕、恐懼，他沒有能力，只有警察有，三區要合一，共同把校園毒品趕出去。

韓國瑜說，觀察毒品防制，結構性可能可以採取另一套不一樣，要求高雄市警察局，針對新的結構來反毒「校區、社區、管區」三區合一。

韓國瑜說，像圍棋的棋盤一樣，每一條，每一個點，每一個學校為基礎，讓老師跟教育的行政人員去面對毒販，他會害怕，他們沒有受過這種專業反毒的訓練 ，平常只是教育小孩子。希望警察局的警區跟校區能結合，再加上當地的社區，三區合起來共同把校園的毒品趕出去

韓國瑜說，第一步先一定要做的就是把校園毒品趕出去，第二步開始加強面對社會上的問題，在任何情況下，校園不能有任何毒品，現在集中打擊，校園是重中之重，希望三區合一，這也是高雄市開創全國第一次。

高市警局說，加強查緝毒品中、小盤及網路販毒為目標。另外各分局、少年隊透過校園宣導、社區治安座談會加強反毒宣導工作，要求警勤區結合里鄰長一起到學校拜訪校長或學務人員，彼此建立互信，達到警勤區、社區、校區，三區共同防毒的友善通報網，防堵毒品進入校園。

高市長韓國瑜3 日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，打...
高市長韓國瑜3 日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，打擊毒品，「校區、社區、管區，必須三區合一」。記者劉星君／攝影
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高市長韓國瑜3日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，打擊...
高市長韓國瑜3日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，打擊毒品，「校區、社區、管區，必須三區合一」，毒品防制局現場跟業者宣導。記者劉星君／攝影
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高市長韓國瑜3日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，打擊...
高市長韓國瑜3日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，打擊毒品，「校區、社區、管區，必須三區合一」。記者劉星君／攝影
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高市長韓國瑜3日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，打擊毒品，「校區、社區、管區，必須三區合一」。記者劉星君／攝影
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高市長韓國瑜3日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，打擊...
高市長韓國瑜3日深夜主持市府跨局處防制毒品聯合查察小組，擴大臨檢。韓國瑜說，打擊毒品，「校區、社區、管區，必須三區合一」。記者劉星君／攝影
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