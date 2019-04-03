父是金牌警察、叔是槍擊要犯 如今她涉賭被起訴

2019-04-03 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



台北市刑大日前在新北市三重區民宅查獲線上賭博網站的機房，現場逮捕3名不法集團成員中，一名藍姓女嫌的父親竟是台北市警局高階警官，叔叔是曾名列國內十大槍擊要犯之一的藍元昌，特殊背景一度引發關注，今天也被新北地檢署依賭博罪起訴。

台北市刑大接獲線報，內容指網路賭博網站「金濠娛樂城」的機房隱藏在新北市三重一處民宅，今年1月28日持票前往搜索，當場查獲藍姓女子和褚姓、徐姓2名男子，藍女因背景特殊，備受各界關注。

警方調查，藍女的父親在台北市警局服務，從警超過30年，曾多次代表我國參加世界警察運動會，拿下數面金牌，而叔叔藍元昌則涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財和槍擊案，為了逃亡，曾二度開槍與警方駁火，曾是國內十大槍擊要犯之一。

偵訊時，藍女等人說法避重就輕，辯稱自己只是領死薪水的客服人員，月薪3萬2000元，受雇於綽號「小莫」的男子，賭資也是另一名林姓男子收受處理，試圖撇清關係，但說法未被採信。