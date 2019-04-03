影／疑毒品糾紛 男子遭砍又被潑硫酸永和警逮5人

2019-04-03 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市劉姓男子昨天在永和區住處遭惡煞上門持刀砍傷又遭潑硫酸，警方鎖定一輛黑色賓士汽車，連夜以車追人，今天查獲涉嫌持刀傷人的李姓男子及4名共犯到案。警方初步調查，雙方疑似毒品交易起糾紛埋下殺機，訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。

新北市52歲黃姓男子昨天凌晨零時許在永和區成功路一段家中，遭到不明人士持刀割傷臉部，更用腐蝕性鹼性液體潑灑，導致黃臉部有10公分刀傷，眼睛及四肢皆有腐蝕傷；警消獲報趕往，緊急將黃男送醫，經急救後已無生命危險。

警方調閱案發地點周邊監視器畫面，鎖定一輛黑色賓士汽車涉案，連夜以車追人，今天在板橋區查獲涉案主嫌為29歲李姓男子及賓士汽車車主游姓男子等共5人到案。

警方初步調查，李姓男子曾二度向劉姓男子購買安非他命，日前第三次購買後，發現劉男竟以冰糖混充，引起李男不滿，昨天夥同在逃的陳姓男子持水果刀登鬥興師問罪，雙方先發生口角爭執，劉男被劃傷臉部，奮力奪刀也劃傷陳男手掌，混戰中劉男還被潑灑硫酸，導致臉部及四肢灼傷。