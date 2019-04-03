親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
邱太三關說疑雲
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誣指馬英九收頂新2億政治獻金 周玉蔻確定要賠180萬

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊進駐

影／疑毒品糾紛 男子遭砍又被潑硫酸永和警逮5人

2019-04-03 17:34聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市劉姓男子昨天在永和區住處遭惡煞上門持刀砍傷又遭潑硫酸，警方鎖定一輛黑色賓士汽車，連夜以車追人，今天查獲涉嫌持刀傷人的李姓男子及4名共犯到案。警方初步調查，雙方疑似毒品交易起糾紛埋下殺機，訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。

新北市52歲黃姓男子昨天凌晨零時許在永和區成功路一段家中，遭到不明人士持刀割傷臉部，更用腐蝕性鹼性液體潑灑，導致黃臉部有10公分刀傷，眼睛及四肢皆有腐蝕傷；警消獲報趕往，緊急將黃男送醫，經急救後已無生命危險。

警方調閱案發地點周邊監視器畫面，鎖定一輛黑色賓士汽車涉案，連夜以車追人，今天在板橋區查獲涉案主嫌為29歲李姓男子及賓士汽車車主游姓男子等共5人到案。

警方初步調查，李姓男子曾二度向劉姓男子購買安非他命，日前第三次購買後，發現劉男竟以冰糖混充，引起李男不滿，昨天夥同在逃的陳姓男子持水果刀登鬥興師問罪，雙方先發生口角爭執，劉男被劃傷臉部，奮力奪刀也劃傷陳男手掌，混戰中劉男還被潑灑硫酸，導致臉部及四肢灼傷。

賓士車主游姓男子與開車的林姓男子等4人則否認行凶，游男供稱，前天以68萬元購得賓士權利車，與林男等3人外出試車，半路遇到李男及陳男二人，因李男說要找朋友，才讓二人搭便車，游男強調，當時只有李、陳二人下車去找人，游男及同車的林男等4人均否認涉案。

新北市劉姓男子昨天在永和區住處遭惡煞上門持刀砍傷又遭潑硫酸，警方鎖定一輛黑色賓士...
新北市劉姓男子昨天在永和區住處遭惡煞上門持刀砍傷又遭潑硫酸，警方鎖定一輛黑色賓士汽車涉案，連夜以車追人，今天查獲涉嫌持刀傷人的李姓男子及4名共犯到案。記者王長鼎／攝影
分享
新北市劉姓男子昨天在永和區住處遭惡煞上門持刀砍傷又遭潑硫酸，警方鎖定一輛黑色賓士...
新北市劉姓男子昨天在永和區住處遭惡煞上門持刀砍傷又遭潑硫酸，警方鎖定一輛黑色賓士汽車涉案，連夜以車追人，今天查獲涉嫌持刀傷人的李姓男子及4名共犯到案。記者王長鼎／攝影
分享

車主毒品
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

叫車快遞鞋盒 計程車行報警逮毒犯

2019-04-03 16:36

2020總統大選賭博網站首宗破獲 下注蔡英文最多

2019-04-03 15:32

旅館成毒趴場所 北市觀傳局今開鍘

2019-04-03 15:17

W命案土豪哥匯款賠錢和解 朱家龍：想交保回家看爸媽

2019-04-03 14:01

囂張！無照酒駕還衝撞警所長 酒測值高達1.3

2019-04-03 13:59

貴婦奈奈吸金10億金流曝光 逃亡前內湖撒錢購5豪宅

2019-04-03 12:35

渡船頭看夜景互看不順 一言不合拿開山刀砍人

2019-04-03 12:10

網路賭博輸800萬 六福皇宮主廚淪為銀行搶犯

2019-04-02 17:02

是有縮骨功嗎？小小貨車躲13人被屏東專勤隊當場查獲

2019-04-02 16:43

前營建署長葉世文收賄案 最高法院再判10年半徒刑定讞

2019-04-02 16:10

女子安座保時捷 員警手電筒探照發現掌心雷

2019-04-02 13:01

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

小林村國賠纏訟10年 韓國瑜：市府放棄上訴！

2019-04-03 15:15

奧迪休旅車停歪了！ 他嗆車主反被鄉民指教三秘訣

2019-04-02 18:37

邱太三涉關說醫師逃漏稅 扯總統賦予司改職責

2019-04-02 21:04

貴婦奈奈吸金10億金流曝光 逃亡前內湖撒錢購5豪宅

2019-04-03 12:35

小檢座1篇貼文 連環爆出驚天案

2019-04-03 00:31

獨／邱太三涉司法關說 馬英九辦公室說話了

2019-04-03 14:04

國3苗栗西湖路段重大車禍 2人送醫急救不治

2019-04-02 21:58

遭指涉關說案 邱太三請辭國安會諮委 總統尊重決定

2019-04-03 00:01

踹飛毛小孩老農找到了 激動批狗兒闖稻田搞破壞

2019-04-03 11:23

邱太三捲入關說案 願辭國安會諮委接受調查

2019-04-03 00:37

八字重剋走長輩？ 阿公頭七回來說話讓她淚崩

2019-04-02 22:04

邱太三疑涉關說案 黃國昌批：無恥透頂

2019-04-02 19:47

檢長關說「事實」、「判斷」都錯？ 邱太三：願意辭職

2019-04-02 23:14

有你就夠了！他貼出15年電鍋 竟吸引「老夥伴」大集合

2019-04-02 21:40

踹飛幼犬！30秒虐狗影片曝光 令人髮指

2019-04-03 07:00

已婚長跑好手淪師生戀 帶14歲少女車震、旅館偷嘿咻

2019-04-03 12:51

北市南港CITYLINK大樓火警 点爭鮮油鍋起火疏散20人

2019-04-03 14:03

當過風紀股長殺學妹免判死？ 法院千字怒斥斷章取義

2019-04-02 22:17

KTV坐檯女郎被控通姦 辯他是我性服務客戶

2019-04-02 22:22

寡婦搭上亡夫好兄弟 嗆元配「這種事一個銅板不會響」

2019-04-02 21:51

引燃關說風暴 桃檢公訴檢察官：期許不做綿羊讓人欺

2019-04-02 22:54

保母疑睡著壓死男嬰 托嬰中心：嬰兒死前還在玩遊戲

2019-04-02 21:13

北高雄農十六特區豪宅溫莎堡 1634萬拍出

2019-04-02 20:56

黃國昌批邱太三「老鼠屎」 彭坤業鳳梨宴吃到日本料理

2019-04-03 10:44

李婉鈺認罪協商破局 法官要拘提張碩文妻子作證

2019-04-03 12:46

邱太三轉陳情沒關說？ 法界：檢方別再說「檢察一體」

2019-04-02 19:40

涉逃漏稅名醫… 張煥禎熱心體育 爭議纏身

2019-04-03 00:34

劍青檢改：關說司法之惡不容姑息 彭坤業速送評鑑

2019-04-02 22:33

誣指馬英九收頂新2億政治獻金 周玉蔻確定要賠180萬

2019-04-03 17:37

邱太三非首位涉關說法務部長 曾勇夫、蕭天讚都是先例

2019-04-02 23:06

兩年前被同學呼巴掌 兩年後為母則強、反霸凌呼回來

2019-04-02 22:09

邱太三涉關說 蔡正元：蔡政府與惡的距離還真的無縫接軌

2019-04-03 15:03

桃檢代理檢察長勉勵公訴檢察官陳嘉義 請「放手去做」

2019-04-02 22:56

計程車左轉未禮讓斑馬線婦人撞倒在地 網友PO文痛批

2019-04-02 19:48

時力：蔡總統應將邱太三送監察院 並給國人一個道歉

2019-04-03 09:59

鐵鎚狠砸勒死母還冷血回房玩手遊 逆子判無期徒刑

2019-04-02 19:13

職業病上身！休假警帶女兒買多多 識破逃逸女移工車手

2019-04-03 13:51

「人在囧途」梨山版 美商丟護照誤公車幸警相助

2019-04-03 09:09

高檢調查認定關說 彭坤業：我現在沒空，抱歉

2019-04-02 22:05

台中補鈔保全員監守自盜 吞1300萬露餡落跑被收押

2019-04-02 20:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top