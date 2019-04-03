叫車快遞鞋盒 計程車行報警逮毒犯

2019-04-03 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



在屏東縣工作的小曼日前透過手機軟體跟嘉義市某計程車行叫車，計程車司機依約抵達地點載人，許姓男子卻只拿1個鞋盒並支付2千多元的車資，要求司機將貨送到屏東，司機覺得怪異，「鞋盒直接郵遞比較便宜」，車行老闆回電給許男約見面並通知警察，許男看到一群人登門嚇到拔腿就跑，埋伏在側的警察一擁而上逮人，警察發現鞋盒內裝了50包毒咖啡。

許姓男子稱，在屏東工作的小曼叫貨，他只是依約請人運送；小曼當天未收到包裹即有所警覺，隔天辭去工作、躲避警察，嘉義市第一警分局偵查隊循線逮人，小曼供稱，一次叫1、2包沒人要送，因此才會一次訂購50包，強調是自用並沒有要販賣，今天依違反毒品危害防制條例函送法辦。

警方表示，計程車司機依照來電通知到嘉義市興雅路上載人，但許男才告知只是要載送鞋盒到屏東就離開現場，司機察覺有異，「我不是要載人嗎？怎麼變成送貨？」且一般郵遞鞋盒只要數百元，怎麼會花上千元叫車快遞，打開鞋盒才知是毒咖啡包，於是透過計程車行回撥給許男表示拒絕運送，請許男回原地取回鞋盒，同時也通知警察。