W命案土豪哥匯款賠錢和解 朱家龍：想交保回家看爸媽

2019-04-03 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



「土豪哥」朱家龍2016年在W飯店開毒趴，害郭姓女模吸毒過量暴斃，引起社會關注，一、二審依轉讓禁藥致死罪，判朱家龍10年、洪聖晏10年6月、蔡逸學10年，最高法院撤銷原判決，發回更審。高院更一審今天辯論終結，朱家龍、洪聖晏已和郭女家屬和解，朱表示，羈押至今2年多，希望能有機會交保，回家向高齡父母認錯、盡孝，他也會記起慘痛的教訓。

朱家龍庭上指出，事情發生後，對於他先前吸毒、玩樂深感後悔，對於被害家屬失去女兒深感遺憾，他也致上最深的歉意，他絕對不會逃避相關的法律責任。他說，他羈押在看守所2年多時間，也2年多沒有看到父母了，希望能有機會交保，回家向高齡父母認錯，陪伴在父母身邊，孝順父母，他會記起慘痛的教訓，也希望社會不會再發生這種憾事。

洪聖晏也說，他承認轉讓毒品，而事情發生至今，他非常後悔，也體會到被害人家屬失去女兒的痛，他知道未來還有很長的路要走，他會盡力彌補、承擔責任，也不會讓父母失望。他說，明天就接近清明節了，奶奶前年過世，他到現今都沒有機會去上香，希望法官能給他機會交保，讓他能給奶奶上香。

高院更一審先前開庭時，朱家龍想以300萬元和解，洪聖晏、蔡逸學則想以各125萬元和解，但與郭女雙親要求的900萬元有落差，讓家屬「萬難接受」。而更一審今天開庭，朱家龍的律師表示，朱家龍已和郭女家屬達成和解，和解金也已全數匯款賠償完畢，但並未透露金額，郭女家屬也已撤回民事起訴，和解書也已於3月19日遞交給法院。

洪聖晏律師則指出，洪聖晏也和郭女家屬達成刑事、民事和解，現金部分已一次性給付完畢，分期部分之後會如期支付，對方也已經撤回民事求償訴訟，和解書於4月1日遞交給法院。另外，蔡逸學目前尚未和家屬和解，但雙方已經談妥150萬元，洪的父母也能接受。