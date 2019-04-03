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貴婦奈奈吸金10億金流曝光 逃亡前內湖撒錢購5豪宅

貴婦奈奈吸金10億金流曝光 逃亡前內湖撒錢購5豪宅

2019-04-03 12:35聯合報 記者林文義╱即時報導

貴婦奈奈吸金10億元潛逃加拿大，據鏡週刊報導，檢調查出，貴婦奈奈一家人逃亡前花大把鈔票購買內湖重劃區的5間豪宅，市值估計超過4億元，可能意圖隱匿犯罪所得，其中一戶已被法院查扣。對照昔日她聲稱只租屋不買房，且說她只花8萬元租金就住豪宅，如今看來都是說謊。

檢調懷疑，貴婦奈奈的公公黃立雄是福智佛教團體的金主，逃亡後還到加拿大王子島的寺廟參加法會還捐錢，疑有人暗助他們藏匿，讓他們全家人得以完成難民申請；貴婦奈奈（本名蘇陳端）一家人涉嫌吸金詐騙遭通緝25年，並祭出百萬元通緝獎金追拿歸案。

貴婦奈奈傳逃亡前購置內湖重劃區5間豪宅。圖摘自臉書
貴婦奈奈傳逃亡前購置內湖重劃區5間豪宅。圖摘自臉書
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貴婦奈奈通緝吸金
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