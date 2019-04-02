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鐵鎚狠砸勒死母還冷血回房玩手遊 逆子判無期徒刑

2019-04-02 19:13聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭市東港路去年8月發生弒母案，42歲的吳姓男子因與母親發生口角，竟回房間拿之前當裝潢工用的鐵鎚猛砸母親頭部，還用鐵鎚手柄部分將母親勒斃，還不理母親死活回房玩手遊，直到吳男父親發覺不對勁，才發現吳母已氣絕身亡，宜蘭地方法院今日審結，依殺害直系尊親屬罪，判吳男無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，吳姓男子長期失業在家，認為父母從小對他不好所以長期與家人關係疏離，在去年8月5日凌晨1點時，吳男從3樓的房間走下來，到1樓的廚房想要找東西吃，與吳母發生口角。

當時吳母正在廚房準備冰料，碎念他不好好工作，又質疑他偷錢，兩人大吵；吳男折返回房，竟拿之前當裝潢工時用的35公分榔頭，下樓猛砸母親頭部及後腦勺，再以鐵鎚手柄部分壓勒吳母頸部導致窒息死亡。

吳男辯護律師認為，吳男長期受父母不公平對待及言語暴力，導致吳男可能產生重大精神疾病或是影響人格發展。但法院合議庭認為，根據台北榮民總醫院員山分院精神鑑定報告，吳男在犯案時並無欠缺辨識或行為能力。

法院審酌，吳男不思吳母多年養育之恩，理應克盡孝道，竟因不滿母親的管教方式，就罔顧人倫萌生殺人之犯意，以鐵鎚攻擊吳母頭部，又以鐵鎚手柄部分壓勒吳母頸部致其窒息死亡，殺人犯意甚堅，手段兇殘，剝奪吳母的寶貴生命，也造成家人永遠的傷痛，依殺害直系尊親屬罪，判吳男無期徒刑，褫奪公權終身。

宜蘭市吳姓男子持榔頭猛敲母親的頭部致死，今日地方法院審結，依殺害直系尊親屬罪判處...
宜蘭市吳姓男子持榔頭猛敲母親的頭部致死，今日地方法院審結，依殺害直系尊親屬罪判處吳男無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。圖／本報系資料照
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吳男當時犯案所持的鐵鎚與身上穿的衣褲。圖／本報系資料照
吳男當時犯案所持的鐵鎚與身上穿的衣褲。圖／本報系資料照
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殺人東港榮民
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