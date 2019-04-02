是有縮骨功嗎？小小貨車躲13人被屏東專勤隊當場查獲

2019-04-02 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊接獲線報，指屏東縣九如及里港一帶，有人非法聘僱外勞清運雞屎，並藉由運送雞屎貨車作為掩護，經專勤隊多次派員查勘及跟監，日前見時機成熟拂曉出擊，當場攔截到該輛接送貨車，最令查緝人員驚訝的是，原本以為貨車頂多躲6、7人，沒有想到一口氣揪出13名非法打工的外籍勞工。

屏東縣專勤隊代理副隊長周豐加表示，吳姓非法雇主擔心載運過程被查覺，貨車後面還圍了一處「密室」，外觀再舖以麻布袋及農具作掩護，密室內部空間大小僅約1坪多左右，研判頂多藏匿6至7人，但出乎意料的是，躲藏其中的外勞好像有練過縮骨功似的，竟然一個接著一個，接連蹦出13個來，讓查緝人員嚇了一大跳。

根據專勤隊調查，這13名非法打工的外勞有的來自菲律賓、印尼、越南等地，包括11名男性、2名女性，他們有的來台已5年之久，在離開原申請工作地後四處打工，吳姓雇主將他們集中安置後，每天以貨車載到雞場清運雞屎。