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藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

女子安座保時捷 員警手電筒探照發現掌心雷

2019-04-02 13:01聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣鹿港警分局連日來針對轄區易聚眾滋事處所查察，接獲線報指福興鄉某KTV有人攜帶槍械談判，立即調派快打部隊10多名警力全副武裝前往臨檢，在停車場發現一輛可疑保時捷轎車內，查獲一把掌心雷及一顆一粒眠毒品，偵訊後，今天將持有人林姓男子依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送法辦。

在行政院長蘇貞昌宣示在特種營業場所門口發生鬥毆，未有效處理，就撤換警察局長，造成各地警方繃緊神經，積極採取防範與處置措施。鹿港分局即針對轄區易聚眾滋事處所、路段及時段，除積極規劃臨檢、取締、巡邏等全力防範。

果然，鹿港分局偵查隊接獲線報，稱福興鄉某家KTV有林姓男子涉嫌攜帶槍枝，夥同數名男子在KTV包廂談判，立即調派快打部隊等10餘名警力，著防彈衣攜帶防彈盾牌全副武裝前往臨檢，進入包廂後，林姓男子夥同黃姓友人等6人在包廂內唱歌，經逐一盤查並未發現違禁物品。

警方未因此放棄，經擴大到KTV外停車場查，發現有一部黑色保時捷轎車十分可疑，而駕駛座卻坐有1名女子。她表示是車主，同意警方檢視車內物品，員警以手電筒探照，發現右後座有一只未上拉鍊的黑色包，露出1把「掌心雷」。

林女表示槍不是她的，也不願指證他人，警方經調閱監視器，證明使用這輛保時捷的是林姓男子，當場會同林姓男子取出車內的掌心雷，並起獲一粒眠毒品。

鹿港警方在福興鄉某KTV停車場的一輛可疑保時捷跑車，查獲一把掌心雷及一顆一粒眠毒...
鹿港警方在福興鄉某KTV停車場的一輛可疑保時捷跑車，查獲一把掌心雷及一顆一粒眠毒品。照片／警方提供
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鹿港警方在福興鄉某KTV停車場的一輛可疑保時捷跑車，查獲一把掌心雷及一顆一粒眠毒...
鹿港警方在福興鄉某KTV停車場的一輛可疑保時捷跑車，查獲一把掌心雷及一顆一粒眠毒品。照片／警方提供
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KTV臨檢毒品
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