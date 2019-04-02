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喊「要給你死」刀刺前妻 檢方：難認有置人於死犯意

2019-04-02 11:05聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園游姓男子今年1月24日和曾姓前妻大吵，恫嚇「要給你死」、「要把2個小孩殺死，再自己自殺」，拿1把水果刀刺進曾的腹部，被警方依殺人未遂罪嫌送辦；但檢方認為，游隨即被曾的母親攔下沒預備刺第2次，且曾女傷勢未致命，難認游主觀有至曾於死犯意，偵結改依傷害、恐嚇起訴他。

警方調查，游男（44歲）當天早上8點多在曾住處，雙方因感情問題有糾紛，游情緒失控對曾恐嚇說「要給你死」、「要死大家來死」，「我要把2個小孩殺死，再自己自殺」等語，再拿水果刀往曾的肚子刺，對方痛的尖叫求救，所幸緊急送醫縫合沒有生命危險。

游男坦承和前妻發生口角，並持刀刺進對方肚子；曾母也證稱，當時有聽到游用台語說「要給你死」、「我要把2個小孩殺死，再自己自殺」等語，警方勘驗現場也發現殘留血跡，曾女驗傷報告也證明，其腹部穿刺傷疑似腹腔內器官損害。

檢方指出，殺人未遂罪與傷害罪的區別，應以有無殺意為判斷，至於被害人受傷部位是否致命、傷勢多寡，輕重為何等，也僅供審判者心證參考，不能當作絕對標準。

而行為人主觀上是否有殺人故意，除了得斟酌使用的凶器、攻擊部位、行為時態度及表示外，還要深入觀察彼此關係、衝突起因，行為人當時所受刺激和下手輕重，以及被害人受傷的情況等。

檢方考量，曾母證稱，看到兒子拿刀在曾女面前揮舞，但沒有要次第2下，這時自己就去抓他的刀，勸他「好好講、刀子收起來」，游這才把刀子收起來，而且自己搶刀過程也受傷，兒子最後還替她包紮等語。

檢方認為，可見游當時雖然持刀刺進曾的肚子，但僅刺1次，並未預備刺第2次，加上傷口處沒有涉及致命部位，未產生危及生命嚴重傷勢，考量游正值壯年，如果真的有殺人犯意，那麼恐怕非高齡63歲的曾母可獨立攔下。

另外再審酌下手力道、曾女傷勢等等，難認游男確有置曾女於死的主觀犯意，因此偵結依傷害罪嫌起訴游。

桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
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殺人恐嚇傷害罪
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