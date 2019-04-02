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華南王子在新光公主座車裝GPS 無罪變拘役20日

2019-04-02 10:16聯合報 記者王宏舜╱即時報導

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害祕密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者，台北地院審理認為，林取得老婆的行程資訊，都是公開性質，判4人無罪。檢方上訴，高等法院今撤銷原判決，改依妨害秘密罪判林、劉拘役20日，兩名徵信業者各30、50日，皆得易科罰金。

高等法院上月辯論終結時，林忍不住哽咽，一開始是發覺司機吸毒、不安全，後來又發現妻子竟與外國人親吻，他納悶「怎麼回事？」，她竟答「我不要跟你生小孩」，他當場嚇到，為了調查吸毒司機不正常的駕駛、保護婚姻，才請人在車上裝GPS。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。台北地院認為GPS沒有錄音功能，吳欣盈被錄到的行程非不公開活動，也沒有要遮蔽的意思，判林無罪。

林懷疑妻子出軌，訴請離婚。林主張2013年8月間發現吳欣盈曾在7月5日與全球青年領袖論壇的友人聚會中，與一男子拍攝親密照片，妻子承認兩人曾共赴柬埔寨、英國、義大利等國旅行，也曾在波士頓、緬甸會面。

吳欣盈則反駁，兩人的合照是多名友人玩笑、起鬨下拍攝，她當時正為人工受孕調養身心，絕沒有外遇。吳欣盈自認對婚姻用心良苦，但林的控制欲與日俱增，把她的照片誇大渲染，令她痛心；她多次承受人工受孕的苦楚，就是願意為婚姻努力的證明。

高院民事庭認為，吳欣盈在歐洲與男子拍攝臉頰碰觸、彼此親吻的照片，也自陳對對方有好感，已超越一般男女交誼範圍，難怪林會強烈懷疑兩人關係，今年1月9日准許離婚。

私裝GPS的刑案部分，高院繼續審理。林知延說，2013年他要去機場，李姓司機竟然遲到1小時，他覺得怪怪的，而這名司機又是岳父介紹來的，難以處理，剛好這個時候，他發現吳欣盈竟然與外國人親嘴，他質問「怎麼回事？」，妻子竟回答「我喜歡他(外國人)，不要跟你生孩子」，他聽了嚇傻。

林說，當時想的是如何處理李姓駕駛不正常開車的問題，也想保障自己的婚姻，因為司機確實有吸毒，在與律師劉宗欣討論後，由劉介紹徵信業者裝GPS。劉說，他的動機是為了觀察司機、保護乘客安全，所以交代徵信社，徵信業者也回報「司機開車很瘋狂」，根本無法保護乘客安全。

不過高院不採林等人的說法，認定4人都有罪。

華南銀行副董事長林知延被控在前妻子、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定...
華南銀行副董事長林知延被控在前妻子、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，高等法院撤銷一審無罪判決，改判林拘役20日。資料照片。記者王宏舜／攝影
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