北市托嬰中心男嬰送醫不治 死因待釐清

2019-04-01 17:37 中央社 台北1日電



台北市內湖區康寧路一間托嬰中心今天驚傳有名年約一歲男嬰突然無呼吸心跳，警消獲報協助送三軍總醫院搶救，但院方已於下午3時30許宣告不治，死因有待檢方相驗釐清。

北市警消下午2時10分許獲報，指內湖區康寧路一段的托嬰中心有名年約一歲男嬰因突然無呼吸心跳，緊急派員到場協助，抵達時現場已有人在對男嬰施作心肺復甦術（CPR），隨即送三總搶救。

警方表示，男嬰送醫搶救後，院方於下午3時30分許宣告不治，初判男嬰並無外傷，家屬目前都在醫院處理相關事宜，是否涉及虐嬰或其他問題，男嬰死因有待檢方相驗遺體釐清。