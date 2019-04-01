北市托嬰中心1歲男嬰無呼吸心跳 消防送醫急救

2019-04-01 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市內湖區康寧路某托嬰中心的1名1歲男嬰，今天下午約2點被發現沒有呼吸心跳，消防隊救護員獲報趕到，發現托嬰中心人員正在幫男嬰CPR，檢查男嬰無生命跡象，沒有明顯外傷，接手急救送醫，警方已趕赴托嬰中心及醫院了解事發經過。