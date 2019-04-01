親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

內湖托嬰中心疑傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫

北市托嬰中心1歲男嬰無呼吸心跳 消防送醫急救

2019-04-01 16:14聯合報 記者李奕昕╱即時報導

北市內湖區康寧路某托嬰中心的1名1歲男嬰，今天下午約2點被發現沒有呼吸心跳，消防隊救護員獲報趕到，發現托嬰中心人員正在幫男嬰CPR，檢查男嬰無生命跡象，沒有明顯外傷，接手急救送醫，警方已趕赴托嬰中心及醫院了解事發經過。

托嬰北市
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

高規格反恐實戰演練 中和警在烘爐地攻堅爆破壓制歹徒

2019-04-01 16:20

新北貨櫃車撞倒平交道限高門架 事故已排除

2019-04-01 14:18

車禍24小時內死亡人數 創8年新低

2019-04-01 14:23

18-49歲男子 易涉入網路犯罪

2019-04-01 14:23

影／清水高中3學生火場重傷 全校師生摺紙鶴祈福

2019-04-01 13:55

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

2019-04-01 13:00

新竹縣府內小7遭竊 維安拉警報 縣府：重新檢討其缺口

2019-04-01 11:30

影╱從天而降 「蜘蛛人」竊入新竹縣政府影像曝光

2019-04-01 11:00

便利商店取消24小時營業 成竊賊最愛犯罪地

2019-04-01 10:55

非24小時超商被盯上 竊賊凌晨硬搬提款機得手百萬元

2019-04-01 10:15

凌空垂降闖新竹縣府小7 「蜘蛛人」偷走現金和保險櫃

2019-04-01 09:40

三角戀談判 他砍死情人 刺傷情敵

2019-04-01 00:12

台東鹿野休旅車衝進民宅 2重傷5輕傷

2019-03-31 16:40

花蓮海邊又見龜屍 海巡納悶：海裡發生什麼事了？

2019-03-31 12:38

新北環快橋下鋼骨縫隙 遊民頭套塑膠袋流屍水

2019-03-31 11:58

兩有婦之夫迷戀卡拉OK半百熟女 談判破裂女死男傷

2019-03-31 11:02

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

趕不上高鐵要Uber司機賠錢 大學生挨批出面還原真相

2019-04-01 10:30

北市頂尖明星高中 傳社團老師性侵男學生

2019-04-01 12:03

12歲男童遭酒駕騎士撞飛昏迷 網友集氣盼醒來過兒童節

2019-04-01 10:38

最強預警！她一個神預測煞車救命 網友：我家的只有休眠模式

2019-04-01 10:47

內湖托嬰中心驚傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫

2019-04-01 16:01

下體磨蹭女同事 大學狼教練賠100萬才免坐牢

2019-03-31 18:55

非24小時超商被盯上 竊賊凌晨硬搬提款機得手百萬元

2019-04-01 10:15

po文感謝「蔡總統的救命藥」 女網友被批宣傳

2019-04-01 14:46

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

2019-04-01 13:00

喜宴8人僅包1800菜一上就打包 他嘆：台灣這麼不景氣？

2019-04-01 15:42

婦生第4胎偷給人 少年隊上門丈夫搞不清楚

2019-03-31 21:33

車距不足遭罰！民眾無言：我又沒有尺 怎知多遠

2019-04-01 15:19

影／藍寶堅尼與油罐車相撞成廢鐵 警疑車輛跨雙黃線惹禍

2019-03-31 18:48

休旅車巷弄左轉 疑二度輾過婦人 命危急救中

2019-04-01 13:12

凌空垂降闖新竹縣府小7 「蜘蛛人」偷走現金和保險櫃

2019-04-01 09:40

基隆港人車落海 駕駛疑不熟港區地形喪命

2019-03-31 18:26

33歲媽寶哭「拔牙後血流不止」 牙助一聽真相秒崩潰

2019-04-01 16:04

蘆洲肇逃賓士懸掛2年前失竊牌 案情恐怕並不單純

2019-04-01 11:50

熱戀性愛照慘變勒索籌碼 前男友嗆公布討百萬被判刑

2019-03-31 23:54

影／高雄5歲女童眼翻白癱軟 警車超急送醫畫面曝光

2019-03-31 23:25

父沉溺聲色欠債差點害子坐牢 兒女聲請免養法院判准

2019-04-01 08:26

板橋捷運工地整地開挖 再挖出約40公分生鏽未爆彈

2019-03-31 19:36

毒奶粉壓垮父親麵包店 青年背債十年清債獲准展笑顏

2019-04-01 08:22

影╱汽車綠燈左轉與直行機車撞上 騎士倒地臟器外露送醫

2019-03-31 17:14

校長擁賓士車偷電 檢方依職權不起訴

2019-04-01 12:16

明星高中社團師疑性侵學生 已離職

2019-04-01 11:41

女和2男上床再稱遭性侵 與母聯手索近2千萬敗訴

2019-04-01 14:07

屏東開到高雄睡路中央 酒店經紀毒蟲被警逮

2019-04-01 10:58

【即時短評】縣府內超商也被偷 是竊賊大膽還是門禁螺絲鬆

2019-04-01 13:06

胖男白嫖還乾洗 得逞後竟敢再上門消費

2019-04-01 15:06

北市頂尖高中爆發老師性侵學生 轄區警方未接獲報案

2019-04-01 13:07

人夫異地打拚家庭毀 小王來門口貼海報才知超綠

2019-04-01 12:41

影╱從天而降 「蜘蛛人」竊入新竹縣政府影像曝光

2019-04-01 11:00

影／台南廟會傳轎班衝突一人受傷 警：搶神轎太激烈

2019-04-01 09:50

投資「比特幣挖礦」機台，未取得機台押人毆傷逼債

2019-04-01 11:52

影／長髮女變身馬路三寶 竟是為了吃壽司

2019-04-01 13:53

「吐司」竟成馬路凶器？害2妙齡女摔車破相

2019-04-01 11:01

按摩女送客說「擱再來」 男客被控強制性交判無罪

2019-04-01 13:51

便利商店取消24小時營業 成竊賊最愛犯罪地

2019-04-01 10:55

頂尖高中狼師涉性侵未通報？檢警：校方疑違反法規

2019-04-01 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top