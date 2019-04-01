內湖托嬰中心驚傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫

2019-04-01 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



今日下午台北市內湖區康寧路一家托嬰中心下午傳出疑似虐嬰情事，一名1歲大男嬰的嘴角流血，並失去呼吸心跳，警消將急將男嬰緊送往三總急救，警方已到場調查是否有虐嬰情形。