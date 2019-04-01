住過泰國以為台灣合法？男子帶大麻被警逮

2019-04-01 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄一名胡姓男子昨晚與4名好友要前往KTV唱歌路上，因未開車燈，行車速度快又急速左轉，引起巡邏員警懷疑，員警上前盤查後，果然在胡身上發現3小包大麻，胡向員警說「在泰國住過，不知道台灣未將大麻合法化」，讓員警聽聞後相當傻眼。

新興警分局五福二路派出所警員李冠霖、張庭榕，前天凌晨1時許執行巡邏勤務，行經高雄市中山、大同路口時，見一輛黑色自小客車大燈未開啟，且行車速度飛快急速左轉，員警覺得有異，立即開啟警報器上前將車輛攔停。

員警攔停後，駕駛胡男（26歲）向警方供稱要前往KTV唱歌，員警示意請車上5人下車受檢，盤查後發現，車內5人雖然皆無毒品相關前科，但在與員警談話過程中，胡表情漸趨緊張，便進一步詢問是否可查看胡隨身背包等。

員警上前查看，先後在胡男背包內側內袋、皮夾夾層發現3小包大麻，隨即將胡與同車友人帶回派出所內偵辦。