胖男白嫖還乾洗 得逞後竟敢再上門消費

2019-04-01 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



43歲的羅姓男子去年6月到台北市萬華區某個人工作室找小姐，不但完事沒付錢、掏槍洗劫小姐，事後食髓知味，竟再次登門，把對方嚇得花容失色，急忙逃離現場。他事後因其他類似案件被逮，去年11月被新北地院依攜帶凶器強盜罪判刑8年6月，結果檢警追查出上情，今天再被判刑7年2月。

據了解，羅男有多起妨害風化、毒品前科，不但白嫖，完事後還會持玩具槍將小姐洗劫一空，犯後還會戴假髮變裝逃逸，犯行遍布雙北。

判決指出，羅男前年6月1日晚上到台北萬華區找小姐，完事後才從腰包裡取出玩具槍抵住對方太陽穴，恫稱自己是「來劫財的，把錢都拿出來」等語，得手6000元後逃逸。怎料，他不到一個月的時間又大膽光顧同一家個人工作室，結果對方認出他的模樣，趕緊趁隙逃跑，才沒有讓他在得逞。

羅男落網後，對犯行坦承不諱，但辯稱是自己是經濟窘困，一時失慮才會持玩具槍嚇唬小姐和行搶，希望法院考量他是家中經濟支柱，尚有年邁母親和求學中的女兒要扶養，可憐他的處境，減輕他的刑度。