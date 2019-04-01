親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

胖男白嫖還乾洗 得逞後竟敢再上門消費

2019-04-01 15:06聯合報 記者陳俊智╱即時報導

43歲的羅姓男子去年6月到台北市萬華區某個人工作室找小姐，不但完事沒付錢、掏槍洗劫小姐，事後食髓知味，竟再次登門，把對方嚇得花容失色，急忙逃離現場。他事後因其他類似案件被逮，去年11月被新北地院依攜帶凶器強盜罪判刑8年6月，結果檢警追查出上情，今天再被判刑7年2月。

據了解，羅男有多起妨害風化、毒品前科，不但白嫖，完事後還會持玩具槍將小姐洗劫一空，犯後還會戴假髮變裝逃逸，犯行遍布雙北。

判決指出，羅男前年6月1日晚上到台北萬華區找小姐，完事後才從腰包裡取出玩具槍抵住對方太陽穴，恫稱自己是「來劫財的，把錢都拿出來」等語，得手6000元後逃逸。怎料，他不到一個月的時間又大膽光顧同一家個人工作室，結果對方認出他的模樣，趕緊趁隙逃跑，才沒有讓他在得逞。

羅男落網後，對犯行坦承不諱，但辯稱是自己是經濟窘困，一時失慮才會持玩具槍嚇唬小姐和行搶，希望法院考量他是家中經濟支柱，尚有年邁母親和求學中的女兒要扶養，可憐他的處境，減輕他的刑度。

法院調查，羅男除了本件犯行，同年6月到8月間曾以相同手法洗劫其他女子3次，以及預備以相同手法洗劫其他女子1次，認為他並非一時失慮而鑄下錯誤，且守法觀念薄弱，最後未採信其說法，量處其刑並沒收不法所得6000元。全案可上訴。

43歲的羅姓男子去年6月到台北市萬華區某個人工作室找小姐，不但完事沒付錢、掏槍洗...
43歲的羅姓男子去年6月到台北市萬華區某個人工作室找小姐，不但完事沒付錢、掏槍洗劫小姐，事後食髓知味，竟再次登門，把對方嚇得花容失色，急忙逃離現場。他事後因其他類似案件被逮，去年11月被新北地院依攜帶凶器強盜罪判刑8年6月，結果檢警追查出上情，今天再被判刑7年2月。示意圖／Ingimage
分享

新北
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

新北貨櫃車撞倒平交道限高門架 事故已排除

2019-04-01 14:18

便利商店取消24小時營業 成竊賊最愛犯罪地

2019-04-01 10:55

住過泰國以為台灣合法？男子帶大麻被警逮

2019-04-01 15:06

車禍24小時內死亡人數 創8年新低

2019-04-01 14:23

18-49歲男子 易涉入網路犯罪

2019-04-01 14:23

影／清水高中3學生火場重傷 全校師生摺紙鶴祈福

2019-04-01 13:55

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

2019-04-01 13:00

新竹縣府內小7遭竊 維安拉警報 縣府：重新檢討其缺口

2019-04-01 11:30

影╱從天而降 「蜘蛛人」竊入新竹縣政府影像曝光

2019-04-01 11:00

非24小時超商被盯上 竊賊凌晨硬搬提款機得手百萬元

2019-04-01 10:15

凌空垂降闖新竹縣府小7 「蜘蛛人」偷走現金和保險櫃

2019-04-01 09:40

三角戀談判 他砍死情人 刺傷情敵

2019-04-01 00:12

台東鹿野休旅車衝進民宅 2重傷5輕傷

2019-03-31 16:40

花蓮海邊又見龜屍 海巡納悶：海裡發生什麼事了？

2019-03-31 12:38

新北環快橋下鋼骨縫隙 遊民頭套塑膠袋流屍水

2019-03-31 11:58

兩有婦之夫迷戀卡拉OK半百熟女 談判破裂女死男傷

2019-03-31 11:02

冒險家號遊艇失去動力海上漂流 台南海巡拖回

2019-03-31 10:28

影／男持西瓜刀衝進歇業旅館 耍狠搶走10萬金項鍊

2019-03-31 10:01

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

趕不上高鐵要Uber司機賠錢 大學生挨批出面還原真相

2019-04-01 10:30

北市頂尖明星高中 傳社團老師性侵男學生

2019-04-01 12:03

最強預警！她一個神預測煞車救命 網友：我家的只有休眠模式

2019-04-01 10:47

12歲男童遭酒駕騎士撞飛昏迷 網友集氣盼醒來過兒童節

2019-04-01 10:38

台東鹿野休旅車衝進民宅 2重傷5輕傷

2019-03-31 16:40

下體磨蹭女同事 大學狼教練賠100萬才免坐牢

2019-03-31 18:55

婦生第4胎偷給人 少年隊上門丈夫搞不清楚

2019-03-31 21:33

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

2019-04-01 13:00

非24小時超商被盯上 竊賊凌晨硬搬提款機得手百萬元

2019-04-01 10:15

影／藍寶堅尼與油罐車相撞成廢鐵 警疑車輛跨雙黃線惹禍

2019-03-31 18:48

基隆港人車落海 駕駛疑不熟港區地形喪命

2019-03-31 18:26

凌空垂降闖新竹縣府小7 「蜘蛛人」偷走現金和保險櫃

2019-04-01 09:40

休旅車巷弄左轉 疑二度輾過婦人 命危急救中

2019-04-01 13:12

熱戀性愛照慘變勒索籌碼 前男友嗆公布討百萬被判刑

2019-03-31 23:54

影／高雄5歲女童眼翻白癱軟 警車超急送醫畫面曝光

2019-03-31 23:25

父沉溺聲色欠債差點害子坐牢 兒女聲請免養法院判准

2019-04-01 08:26

板橋捷運工地整地開挖 再挖出約40公分生鏽未爆彈

2019-03-31 19:36

蘆洲肇逃賓士懸掛2年前失竊牌 案情恐怕並不單純

2019-04-01 11:50

毒奶粉壓垮父親麵包店 青年背債十年清債獲准展笑顏

2019-04-01 08:22

影╱汽車綠燈左轉與直行機車撞上 騎士倒地臟器外露送醫

2019-03-31 17:14

校長擁賓士車偷電 檢方依職權不起訴

2019-04-01 12:16

明星高中社團師疑性侵學生 已離職

2019-04-01 11:41

人夫異地打拚家庭毀 小王來門口貼海報才知超綠

2019-04-01 12:41

影╱從天而降 「蜘蛛人」竊入新竹縣政府影像曝光

2019-04-01 11:00

「吐司」竟成馬路凶器？害2妙齡女摔車破相

2019-04-01 11:01

屏東開到高雄睡路中央 酒店經紀毒蟲被警逮

2019-04-01 10:58

北市頂尖高中爆發老師性侵學生 轄區警方未接獲報案

2019-04-01 13:07

po文感謝「蔡總統的救命藥」 女網友被批宣傳

2019-04-01 14:46

【即時短評】縣府內超商也被偷 是竊賊大膽還是門禁螺絲鬆

2019-04-01 13:06

影／台南廟會傳轎班衝突一人受傷 警：搶神轎太激烈

2019-04-01 09:50

台中透天厝暗夜惡火 夫妻雙亡

2019-03-31 23:38

投資「比特幣挖礦」機台，未取得機台押人毆傷逼債

2019-04-01 11:52

同學口角罵人去死，萬一對方真的跳樓，其他人要負法律責任嗎？

2019-04-01 09:00

便利商店取消24小時營業 成竊賊最愛犯罪地

2019-04-01 10:55

「騎車左右飄移…」 吾爾開希酒駕被抓

2019-04-01 00:03

頂尖高中狼師涉性侵未通報？檢警：校方疑違反法規

2019-04-01 12:16

桌球教練「像爸爸」卻指侵她崩潰 狎4女童判7年

2019-04-01 11:00

按摩女送客說「擱再來」 男客被控強制性交判無罪

2019-04-01 13:51

「車手頭」收詐款抽成爽賺60萬 重判9年

2019-03-31 22:56

女和2男上床再稱遭性侵 與母聯手索近2千萬敗訴

2019-04-01 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top