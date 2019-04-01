影／清水高中3學生火場重傷 全校師生摺紙鶴祈福

2019-04-01 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市清水區一棟民宅昨天發生大火， 夫妻急救不治，3名小孩重傷，仍在醫院救治中，3名小孩都是清水高中的學生，學校師生為他們摺紙鶴祈福 ，師生也寫卡片，希望3名學生盡快康復，回到學校。

這3名學生分別是清水高中一年級，二年級和三年級的學生，他們的父母在大火中喪生， 師生折紙鶴為他們祈福，卡片內容充滿不捨和鼓勵，為他們加油。