蘆洲情殺案 法院裁定凶嫌羈押

2019-04-01 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市蘆洲區30日凌晨發生熟齡情殺，在卡拉OK陪酒的55歲程姓女子疑似劈腿交往2名有婦之夫，56歲王男意外得知怒不可遏，深夜衝到女方住處談判破裂，用水果刀殺死程女，59歲章男肚破腸流逃到超商獲救。事發後，王男持刀投案，因涉犯重罪，且有逃亡之虞，稍早被法院裁定羈押。