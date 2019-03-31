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台東鹿野休旅車衝進民宅 2重傷5輕傷

2019-03-31 16:40聯合報 記者羅紹平╱即時報導

鹿野鄉中山路今天下午15時12分，發生一輛休旅車衝進民宅車禍，造成2人重傷，5人輕傷，休旅車上5人（車內2大3小均輕傷），被波及的車外2大人均重傷，重傷者1人送關山慈濟，另1人送往台東馬階急救，輕傷者全數送關山慈濟治療；事故原因還待警消調查中。

一輛休旅車意外衝進鹿野鄉中山路一間民宅造成車外2重傷車內5輕傷。圖／台東縣消防局
一輛休旅車意外衝進鹿野鄉中山路一間民宅造成車外2重傷車內5輕傷。圖／台東縣消防局
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一輛休旅車意外衝進鹿野鄉中山路一間民宅造成車外2重傷車內5輕傷。圖／台東縣消防局
一輛休旅車意外衝進鹿野鄉中山路一間民宅造成車外2重傷車內5輕傷。圖／台東縣消防局
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慈濟車禍台東

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