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精進員警反恐作為 中和警明在烘爐地辦大規模反恐演練

2019-03-31 14:37聯合報 記者袁志豪╱即時報導

警政署為落實重大人為危安事件或恐怖攻擊發生的通報及應變機制，縮短處置時間，提升事件處置能力，希望透過模擬仿真辦理演練，使執勤員警熟悉緊急應變處置作為，減少相關事件造成的傷亡及損失，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土地公廟的立體停車場前廣場辦理靖勇專案實警演練。

中和警分局指出，為了精進員警反恐作為，明天演練狀況設定於中和南勢角捷運站，海盜組織成員因不滿遭受長期打擊，利用中和舉辦潑水節活動，計畫挾持國際代表、人質及在地下停車場放置炸彈，要求日後不再攻擊該海盜組織；最後由中和分局偵查隊進行談判，霹靂小組執行攻堅，制伏歹徒。

此次演練成員除了中和警分局，霹靂小組、警犬隊、鑑識中心、刑事局偵五大隊及消防分隊也加入行列，動員上百名警力；演練過程也模擬歹徒挾持公車人質，投擲土製炸彈，槍聲四起，人員中彈，聲光效果十足，演練場景逼真。不少民眾光在預演時路過，便看到嚇傻了眼，整個演練將讓人看得目不轉睛。

中和分局指出，由於近來國際頻傳恐攻，在恐攻現場，永遠不知道下一秒會發生什麼事，唯有更貼近實戰的演練，才能發掘並解決真正的問題，並毫不猶豫地奮力迎擊。

為了精進員警反恐作為，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土...
為了精進員警反恐作為，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土地公廟的立體停車場前廣場辦理靖勇專案實警演練，場面逼真震撼。記者袁志豪／翻攝
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為了精進員警反恐作為，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土...
為了精進員警反恐作為，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土地公廟的立體停車場前廣場辦理靖勇專案實警演練。記者袁志豪／翻攝
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為了精進員警反恐作為，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土地公廟的立體停車場前廣場辦理靖勇專案實警演練，場面逼真震撼。記者袁志豪／翻攝
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為了精進員警反恐作為，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土地公廟的立體停車場前廣場辦理靖勇專案實警演練，場面逼真震撼。記者袁志豪／翻攝
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為了精進員警反恐作為，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土地公廟的立體停車場前廣場辦理靖勇專案實警演練，場面逼真震撼。記者袁志豪／翻攝
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為了精進員警反恐作為，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土地公廟的立體停車場前廣場辦理靖勇專案實警演練，場面逼真震撼。記者袁志豪／翻攝
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為了精進員警反恐作為，新北市警中和分局將於明天（4月1日）下午3時在知名烘爐地土地公廟的立體停車場前廣場辦理靖勇專案實警演練，場面逼真震撼。記者袁志豪／翻攝
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