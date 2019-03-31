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影／男持西瓜刀衝進歇業旅館 耍狠搶走10萬金項鍊

2019-03-31 10:01聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

24歲施姓男子本月11日持西瓜刀衝進北市中山區林森北路上一家旅館，搶走25歲蔡姓男子身上的黃金項鍊，警方懷疑整起事件口角爭執與毒品相關，29日將人拘提到案，全案依照強盜、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方表示，蔡姓被害人24日至中山分局中山二派出所報案，指稱3月11日在林森北路的旅館和人談事情，綽號「花尚」和他的朋友，持西瓜刀進入包廂，把刀架在脖子上，搶走配戴的2兩重黃金項鍊，過程驚悚駭人，損失金額近10萬元。

警方29日持拘票前往新北泰山區拘提施嫌到案。施嫌供稱，因朋友邀約才會到旅館包廂，當日在大廳先聽到朋友和女友吵架，調解完後朋友進入包廂，不久後聽到包廂內有人喊「輸贏啦！」才會衝進包廂，坦承動手毆打蔡男、持刀進包廂。

施嫌辯稱，沒有搶走黃金項鍊，是蔡男自願交出來，不願透露黃金項鍊去向。警方懷疑整起案件與毒品相關，此旅館多次遭警方查緝民眾在包廂內施用毒品，已遭勒令歇業，但關起門來熟客照樣上門，懷疑施男等人為此發生口角爭執。

全案經強盜、傷害罪嫌移送北檢偵辦，檢方複訊後認為其犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞等向法院聲押，法官裁定羈押禁見。警方將持續追查在逃共犯。

警方將施嫌拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
警方將施嫌拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
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毒品強盜驚悚

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