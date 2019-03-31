蘆洲男疑女友另結新歡 談判不成揮刀殺人

2019-03-31 09:47 中央社 新北31日電



蘆洲某社區今天凌晨發生命案，王姓男子疑程姓女友另結新歡，昨天深夜與程、章2人相約談判而發生激烈爭吵，憤而持水果刀砍殺兩人，程女重傷送醫不治，章男則受傷送醫急救。

警方調查，住在蘆洲區集賢路某社區的56歲程姓女子和擔任計程車司機的56歲王姓男子交往，但王男懷疑程女另結新歡，和59歲章姓男子交往，昨天深夜到社區和程女、章男談判。

3人談判到今天凌晨，因過程爆發口角，王男憤而拿出水果刀朝程女及章男揮刺，造成程女重傷血流不止，經送醫急救到凌晨1時多仍宣告不治，章男則在送醫急救後無生命危險。王男行凶後持水果刀向警方投案，訊後被依殺人罪嫌移送法辦。