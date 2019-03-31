氣她結新歡…姊弟戀命案 20歲男坦承殺人

2019-03-31 01:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北報導



北市大同區日前發生姊弟戀情侶命案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市大同區日前發生一對姊弟戀情侶命案，當時身上有多處刀傷的張姓男子，經送醫後撿回一命。檢警調查，張因不滿女友另結新歡，兩人爆發嚴重口角，涉嫌掐死女方後再持刀自戕，士林地檢署前晚向法院聲押獲准。

四十一歲的曾姓女子，本月廿五日被發現陳屍於她自租的一處套房，一旁躺著全身沾滿鮮血的張姓男友（廿歲），身上多處刀傷，只剩微弱氣息，張經送醫急救撿回一命。

據悉，前天出院的張男向檢警供稱，自己非常愛女友，但懷疑女友因新歡變心，廿五日當天兩人爆發口角，女友坦承另結新歡，他當下氣不過，情緒失控將女友掐死後，萌生「想要一起死」的殉情念頭，隨即拿大型美工刀割左頸、左胸自戕。

檢警調查，曾女生前白天是超商店員，晚上在卡拉ＯＫ店當會計。張男平時在工地打零工，兩人年紀差距廿一歲，交往一年多；這場姊弟戀雙方家人都不清楚，因女方有意分手而鑄成這起悲劇。

檢警指出，本月廿五日曾女未準時上班，同事等到下午還看不見人影，察覺有異，晚上前往她租屋處欲探訪，但按門鈴皆無人應門。事後通知房東前來開門，發現房門用鍊勾反鎖，報警破門看見曾女蓋著棉被，赤裸躺在床上右側，已無呼吸心跳明顯死亡。

張前天下午出院後，隨即被押解到台北大同警分局製作筆錄，他坦承犯行。檢方複訊後，以他涉犯殺人重罪且有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

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