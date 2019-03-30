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夜店X-CUBE出面道歉 店長：加強員工訓練 歇業無期限

2019-03-30 15:52聯合報 記者林佩均╱即時報導

以鹹濕表演聞名的台中市夜店「X-CUBE」，昨於臉書官網發文「4月2日強勢回歸」，遭警方與各界關注後，今天下午大動作召開記者會，店長劉大維出面90度鞠躬向社會大眾道歉，並強調目前加強內部員工訓練管理，歇業無期限。

台中市夜店「X-CUBE」以鹹濕、火辣表演聞名，上月27日安管人員與酒客發生大亂鬥，台中市警方列為重點臨檢對象，本月7日不堪警方「伺候」公告暫時歇業。

昨天業者於官方臉書宣布4月2日「強勢回歸」，被警界認為「嗆警意味濃厚」，業者之後將「強制回歸」等字撤換，深夜再發文道歉並指「取消原訂本(4)月2日復業決定，自我要求不容再有脫序行為發生。」

夜店「X-CUBE」店長劉大維今天下午召開者會強調，現階段店內要求安全管理、擬定店內規範，尤其著重店內近百名員工的專業訓練，「日後不得再有滋事行為」，日前與酒客衝突的安管人員，「已被開除」。

進一步追問店家復業時間？劉大偉保守地說，「現在以員工自我檢討、加強訓練為主，復業時間沒有明確日期，確定4月2日絕對不會開店經營」，對於造成社會觀感不佳，劉90度鞠躬道歉。

劉大維指出，自己原本就是店內管理階層，昨因網路小編出狀況，他上任接下店長一職，任務就是確保店內員工行為舉止合法、配合警方執法。

對於官網「強勢回歸」影片，引起社會不良觀感，劉大維指出，完全是網路小編的個人行為，「我們業者並不知情」，已嚴厲斥責並開除該名小編。

台中市警察局第四分局表示，警方對於業者說詞「語帶保留」，對於業者臉書官網道歉與記者會發言，「不予評論」，並強調警方臨檢程序依既定期程編排，不受影響。

台中夜店「X-CUBE」目前歇業中，店長劉大維召開記者會並向社會大眾90度鞠躬道...
台中夜店「X-CUBE」目前歇業中，店長劉大維召開記者會並向社會大眾90度鞠躬道歉。記者林佩均／攝影
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台中夜店「X-CUBE」目前歇業中，店內空蕩蕩。記者林佩均／攝影
台中夜店「X-CUBE」目前歇業中，店內空蕩蕩。記者林佩均／攝影
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台中夜店「X-CUBE」目前歇業中，店內空蕩蕩。記者林佩均／攝影
台中夜店「X-CUBE」目前歇業中，店內空蕩蕩。記者林佩均／攝影
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台中夜店「X-CUBE」目前歇業。記者林佩均／攝影
台中夜店「X-CUBE」目前歇業。記者林佩均／攝影
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台中夜店「X-CUBE」目前歇業，店內空蕩蕩。記者林佩均／攝影
台中夜店「X-CUBE」目前歇業，店內空蕩蕩。記者林佩均／攝影
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台中夜店「X-CUBE」目前歇業，店長劉大維(中)召開記者會並向社會大眾90度鞠...
台中夜店「X-CUBE」目前歇業，店長劉大維(中)召開記者會並向社會大眾90度鞠躬道歉。記者林佩均／攝影
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