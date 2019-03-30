大亂鬥夜店X-CUBE態度大轉變 發文道歉：取消復業

2019-03-30 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市南屯區知名夜店X-CUBE爭議不斷，日前引來警方上門臨檢，警員逐一清查店內消費者身分。本報資料照片 記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook 以鹹濕表演聞名的台中市夜店「X-CUBE」，昨下午於臉書官網發文「4月2日強勢回歸」，遭警方與各界關注後，立即改文；昨晚深夜11時許再發道歉啟事新聞稿，指「取消原訂本(4)月2日復業決定，自我要求不容再有脫序行為發生。」對此台中市警方對業者態度「語帶保留、不予評論」，臨檢程序依既定期程編排，不受影響。

台中市夜店「X-CUBE」以鹹濕、火辣表演聞名，上月27日安管人員與酒客發生大亂鬥，台中市警方列為重點臨檢對象，本月7日不堪警方「伺候」公告暫時歇業，昨天下午2點，業者於官方臉書宣布4月2日「強勢回歸」，被警界認為「嗆警意味濃厚」，業者之後又將「強制回歸」等字撤換。

但警方與各界關注不斷，業者又於昨晚深夜11時許公告「x-cube道歉啟事新聞稿」，指出上月27日鬥毆案已進入司法程序，業者「敬表尊重」，「其中因員工情緒控管問題殊值檢討，其新聞畫面所造成社會不良的觀感，在此表達最高歉意。」

業者解釋，是承攬網路粉絲專頁小編，為達廣告誇大效果，擅自下「強制回歸」等標語，「再次引起社會不良觀感，在本店發現後予以痛斥並即刻解約。」內文並強調，「本店深感抱歉並自省，並決定取消原訂本(4)月2日復業決定，自我要求不容再有脫序行為發生。」

業者火速發文取消復業消息一出，引發網友留言哀號，「沒有音樂跟妹子了」、「妹子都找了你給我看這個?」、「昨天才約一批....今天來個原子彈爆炸」、「我們真的沒有家了」。

台中市警察局第四分局表示，警方對於業者說詞「語帶保留」，對於業者臉書官網道歉發言，「不予評論」，並強調警方臨檢程序依既定期程編排，不受影響。