林森北路旅館疑變毒趴場所 北市警掃蕩逮人

2019-03-30 12:42 中央社 台北30日電



台北市中山警分局今天宣布破獲毒品案。警方查出，林森北路某商辦大樓內的商務旅館，出入分子複雜，透過大數據掌握旅館疑多次供人開毒趴，掌握線索逮人並查獲毒品，訊後送辦。

北市中山警分局召開破案記者會，中二所長陳俊銘表示，日前透過分析毒品案大數據資料發現，林森北路某商務旅館疑多次成為毒販聚集場所，經查，旅館藏身在商辦大樓內，且出入分子複雜，業者只做熟客。

警方日前派員至旅館臨檢時，旅館員工發現員警登門，會透過櫃台下的按鈕通知疑在房間內開毒趴的房客，房客會立即鎖門，讓員警無法入內搜查。

警方把此情資列為重要線索，28日再度派員至旅館臨檢時，刻意縮短時間，實則派員在外埋伏，趁旅館員工鬆懈時，再一舉強勢進入旅館查緝，順利在4個房間內查獲K他命等毒品，並帶回吳姓男子等8人及旅館員工偵辦。

警方發現，該間商務旅館曾因多次遭查獲毒品案，業者事後就會更改店名，規避查緝。

警方說，被帶回的吳男等人及店內工作人員偵訊時否認用毒，但現場有查獲許多使用過的毒品。警訊後仍依毒品危害防制條例把相關人等移送偵辦。

警方表示，旅館業者也涉嫌觸犯毒品危害防制條例規定，依法可處新台幣10萬至100萬元罰鍰，情節重大可勒令停業或歇業，後續也會懲處店家。