外籍移工眾多事故日增 台南永康警宣導交通安全反毒

2019-03-30 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康分局轄內工業區外籍移工人數眾多，常以腳踏車、電動自行車代步，交通事故日增案件頻傳。分局交通組長張澤銘及防治組、龍潭派出所員警今天前往移工集會場所舉辦交通安全、防家暴、反毒及打擊人口販運宣導活動。

員警發放中英、中菲、中印、中越及中泰對照的犯罪預防宣導摺頁，內容以反毒、反酒駕、打擊人口販運及諮詢服務電話為主，現場有翻譯同步轉達給外籍移工聽取，業者幹部員工及外籍移工表示宣導活動對他們幫助很大。

交通組長張澤銘表示，分析移工違法主因國情、生活習慣不同，且不諳台灣交通法令，永康分局這星期特別選定轄內主要仲介公司長宏人力集團旗下外籍移工宣導，重點在外籍移工經常性交通違規，如逆向行駛、行駛快車道、闖紅燈、在夜間行車未開啟燈光及酒後駕車等。

警方尤其特別加強宣導夜間行車應開啟燈光或於自行車後座加裝反光警示燈等配件，以提高能見度，增加夜間行車安全。另永康分局日前查獲越式小吃部有涉毒情形，也加碼宣導拒絕毒品的觀念，若有發現不法，應向分局通報檢舉。

永康分局防治組表示，此次除加強防制人口販運宣導及就業服務法等相關法令觀念建立，外籍移工如遇環境不佳或生活上困難等問題，除了提供聯繫管道，並宣導1955勞工諮詢申訴專線，可協助相關法令諮詢服務或轉介保護安置等服務。另如遭遇恐怖情人，或網路交友遭性騷擾或性侵害等，可撥打113或110求助。藉警民關係建立，讓外籍移工「在異鄉能有家感覺，展現永康分局執法與關懷並濟的一面」。