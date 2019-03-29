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疑供旅客毒品 北市中山警3旅店逮5毒犯

2019-03-29 21:36聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北中山警分局中二派出所日前獲報，轄內林森北路上3旅店長期供應毒品給旅客食用，經埋伏鎖定，昨天下午執勤一舉攻破3店家，當場逮獲5毒犯正在吸食毒咖啡包、K他命等毒品，並起獲多具K盤，最後將5人依違反毒品防制條例送辦。

警方表示，3違法店家都在中山區林森北路上，昨到店家搜查時，業者還不願開門，強行攻破才查獲不法行為，將持續追查毒品源頭，並呼籲業者若提供場所、毒品供客人吸食，已嚴重危害社會，相關單位應予以斷水斷電。

台北中山警分局中二派出所昨天查獲的K盤。記者蔡翼謙／翻攝
台北中山警分局中二派出所昨天查獲的K盤。記者蔡翼謙／翻攝
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毒品毒犯咖啡

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