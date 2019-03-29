疑供旅客毒品 北市中山警3旅店逮5毒犯

相關新聞
中壢娃娃車車禍 波及機車騎士傷重死亡2019-03-29 19:14
殺人後溯溪逃逸 凶器還成回收物變賣2019-03-29 16:41
新北市樹林情殺案 凶嫌聲押2019-03-29 19:10
搭小黃看到員警卻不敢下車 原來是身上藏槍2019-03-29 17:08
北市警西門紅樓辦反恐演練 民眾稱奇搶拍2019-03-29 16:12
大亂鬥夜店X-CUBE預告4月復業 中市警局：臨檢沒期限2019-03-29 14:39
毒蟲預藏尿罐應付驗尿 警搖頭「這是哪一招？」2019-03-29 14:30
男麻醉後體溫飆至43度亡 家屬控整形名醫故意殺人2019-03-29 14:21
騎車自摔鐵棍插胸奪命 主因竟是情敵殺人2019-03-29 13:52
為了越南籍女子爭風吃醋 醋男當街持鐵棍將情敵捅死2019-03-29 13:08
板模工哈大麻爽完忘記丟 被抓驚：不是吃完了嗎？2019-03-29 11:28
學運自訴馬英九、江宜樺殺人未遂遭駁 高院撤銷發回2019-03-29 11:19
影／制伏台鐵持刀男 正義哥：不希望再有家庭破碎2019-03-29 10:15
1.5噸毒品走私 爆保三警員涉案2019-03-29 00:42
警局長遭記過 張麗善：處分過重2019-03-28 23:48
冷靜擊倒列車持刀男 正義背包客：只是做該做的事情2019-03-28 22:35
捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信2019-03-28 22:31
濫用「ROC」設簽賭集團 每天供星巴克下午茶19人被逮2019-03-28 16:37
酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事2019-03-28 16:21
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
影／BMW追撞起火駕駛燒死 妻目睹哭吼「怎麼辦？」2019-03-29 08:41
「不知道夠不夠孩子吃飯」夫妻育四子賣蔥油餅陷困難2019-03-29 16:46
中壢娃娃車車禍 波及機車騎士傷重死亡2019-03-29 19:14
男麻醉後體溫飆至43度亡 家屬控整形名醫故意殺人2019-03-29 14:21
千興掩埋廢棄物20年 南檢起訴求處重刑併科罰金1500萬2019-03-29 16:06
閃車不及追撞兩車後「翻肚」 民眾驚呼：車怎麼開的？2019-03-29 15:12
天然氣管線汰換氣體外洩 用路人行經台中潭子要注意2019-03-29 13:53
台南住宅廚房火警 警消協助5大人1嬰兒脫困2019-03-29 07:57
淡海輕軌車廂掉下1.5米金屬條 乘客驚：聽到一聲巨響2019-03-29 12:16
正妹搭電梯聽到怪聲 調監視器才知保全變態行為2019-03-29 17:00
扁參與選舉、政治活動是否違規？中監：蒐證研議中2019-03-29 10:37
高雄福山國中火警疏散學生 男廁所燒成灰2019-03-29 12:50
高雄客運與廂型車車禍 5人受傷2019-03-29 11:03
冷靜擊倒列車持刀男 正義背包客：只是做該做的事情2019-03-28 22:35
影／制伏台鐵持刀男 正義哥：不希望再有家庭破碎2019-03-29 10:15
泰國變性正妹來台賣淫 應召站主打深喉嚨被警搗破2019-03-29 10:23
捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信2019-03-28 22:31
學運自訴馬英九、江宜樺殺人未遂遭駁 高院撤銷發回2019-03-29 11:19
影／賣菜郎載妻赴市場追撞起火 受困妻目睹夫燒死2019-03-29 13:11
打官司引甘迺迪名言 丁守中：法官判決將寫下歷史一頁2019-03-29 15:03
賺上億拒繳稅 遭管收哭「沒做壞事」2019-03-29 01:05
騎車自摔鐵棍插胸奪命 主因竟是情敵殺人2019-03-29 13:52
警界明日之星 涉包庇牛郎店2019-03-29 00:44
國家音樂廳驚見「潔齒魔人」 竟邊欣賞演出邊刷牙！2019-03-29 17:19
台中學校一女學生野訓骨折 宜蘭消防局上松羅湖救援2019-03-29 06:50
9旬龍潭老翁釣魚未歸 桃警一體通報尋獲2019-03-29 08:58
詐團騙7旬婦百萬 車手連同上游都栽了2019-03-29 14:14
為了越南籍女子爭風吃醋 醋男當街持鐵棍將情敵捅死2019-03-29 13:08
A走近千萬養老本 病父揮淚開除「養女」2019-03-29 11:54
「證據明確 一再否認」童仲彥貪12萬 重判7年半2019-03-29 00:48
丁守中提選舉無效訴訟 法院判決結果5月10日出爐2019-03-29 19:17
網路留言高雄人誓殺韓國瑜報仇 男獲不起訴2019-03-29 17:11
高雄福山國中教室火警 師生緊急疏散無傷亡2019-03-29 12:10
買春買出感情卻被妓女拒上！尋芳翁瘋傳恐嚇簡訊獲判刑2019-03-29 17:27
投票日臉書發文輔選 高市選委會罰李富城50萬2019-03-29 01:01
彭坤業涉關說調台高檢 查關說案女檢連夜「搬家」2019-03-29 20:05
罵名嘴王瑞德「白癡、智障」6網友涉公然侮辱起訴2019-03-29 18:30
又是你！三度行竊遭同員警逮捕 竊嫌：上輩子欠你嗎？2019-03-29 08:58
嘉縣廂型車與鐵牛耕耘機車禍 1命危3受傷2019-03-29 21:27
厲害正宮抓姦一把罩 小三兩度栽在她的手裡2019-03-29 13:50
留言