疑供旅客毒品 北市中山警3旅店逮5毒犯

2019-03-29 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北中山警分局中二派出所日前獲報，轄內林森北路上3旅店長期供應毒品給旅客食用，經埋伏鎖定，昨天下午執勤一舉攻破3店家，當場逮獲5毒犯正在吸食毒咖啡包、K他命等毒品，並起獲多具K盤，最後將5人依違反毒品防制條例送辦。