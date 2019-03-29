新北市樹林情殺案 凶嫌聲押

2019-03-29 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



戴姓凶嫌向警方表示，不是故意要殺死湯男，是湯男先拿鐵棍攻擊他，他才會反擊。記者巫鴻瑋／攝影 分享 facebook

67歲的戴姓男子疑因感情糾紛，本月25日在新北市樹林區持尖銳鐵器刺死情敵湯姓男子，犯後畏罪逃逸，今天才被警方緝捕歸案，而新北地檢署稍早也以涉犯重罪、有逃亡之虞向法院聲請羈押。

據了解，警方第一時間以為整起事件是湯姓男子是騎車自摔不慎被鐵棍刺中死亡，屬車禍意外，但報請檢察官相驗後，發現傷口與遺留在現場的鐵棍不符，進一步追查後，竟是一樁殺人命案；檢方對戴男發出緊急通緝令，警方連日追查，今天在樹林一處廢棄雞寮逮到人。

戴男落網後，坦承和湯男發生扭打，但否認有殺人犯意，辯稱自己只是想嚇一嚇對方，不知道事情會那麼嚴重，因為擔心害怕，才會找地方躲起來。