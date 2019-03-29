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殺人後溯溪逃逸 凶器還成回收物變賣

2019-03-29 16:41聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市樹林區戴姓男子殺死情敵，行凶後騎三輪車逃逸，還一路往河邊方向躲藏，最後乾脆棄車溯溪，到河的對岸才將行凶時所穿著的衣物脫下丟棄，並在三峽、土城等地流竄多日，期間還將凶器當作回收物回收變賣，在警方連日跟蹤下，才在一處雞寮將他逮捕。

行凶的戴姓男子（67歲）靠撿拾資源回收度日時常出入三峽區某菜市場，因而認識了在市場賣菜的阮姓女子（48歲），但不顧阮女已有交往2年的對象湯姓男子（53歲），展開瘋狂追求。

但湯男不滿戴男對女友死死糾纏，2人已積怨多時，25日湯男外出又遇上戴男，上前便與戴男發生口角衝突，沒想到卻被戴用1塊尖銳的長條鐵板當場刺中心臟旁的主動脈，失血過多而亡。

阮女向警方表示，戴男因爲稱要介紹工作給她，才會向她索討電話號碼，沒想到竟時常打來騷擾，過年過節時還會送餅送紅包，追求的行為十分明顯，還因為告白被拒絕，在電話裡恐嚇要殺她和湯男，沒想到竟成真。

戴男行凶後騎三輪車一路逃往三峽民生街的河堤邊，並直接徒步溯溪而過，到了三峽河對岸才將行凶時所穿的衣物脫下丟棄，並變裝在三峽、土城等地躲藏多日。

警方掌握戴男行蹤後，在今天中午於柑園二橋下的雞寮將他逮捕，但樹林員警經訊問也發現當時遺留在現場的鐵棍並非是凶器，而是湯男所持要拿來攻擊戴男的武器，沒想到在衝突中，被戴男隨手從三輪車上拿的鐵板反殺。

員警追查戴男作案後將鐵板丟棄在何處，沒想到戴男卻稱，已經被當作回收物拿去變賣了。警方將依殺人罪嫌，將他移送新北地檢進行偵辦。

警方在今天中午於樹林區柑園二橋下躲藏的雞寮將嫌犯逮捕。記者巫鴻瑋／翻攝
警方在今天中午於樹林區柑園二橋下躲藏的雞寮將嫌犯逮捕。記者巫鴻瑋／翻攝
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第一時間警方以為死者是騎車自摔，不慎被鐵棍刺中心臟而亡，沒想到是被情敵所殺。記者...
第一時間警方以為死者是騎車自摔，不慎被鐵棍刺中心臟而亡，沒想到是被情敵所殺。記者巫鴻瑋／翻攝
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戴姓凶嫌向警方表示，不是故意要殺死湯男，是湯男先拿鐵棍攻擊他，他才會反擊。記者巫...
戴姓凶嫌向警方表示，不是故意要殺死湯男，是湯男先拿鐵棍攻擊他，他才會反擊。記者巫鴻瑋／攝影
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溯溪殺人

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