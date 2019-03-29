大亂鬥夜店X-CUBE預告4月復業 中市警局：臨檢沒期限

2019-03-29 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



二二八連假，因安管人員與酒客大亂鬥滋事的台中市夜店「X-CUBE」，今天下午2點於臉書官網發出「特別公告」，宣布將在4月份重新開始營業；對此台中市警局第四分局立即強勢聲明，「這家店為易滋事顧慮列為重點臨檢場所，只要業者再復業，本分局一定採取密集臨檢、強勢執法的手段，而且臨檢沒有期限。」警方宣示意味濃厚。

台中市南屯區知名夜店「X-CUBE」，於二二八連假發生安管人員與酒客大亂鬥衝突，加上各地鬥毆效應不斷，引發行政院長蘇貞昌重話要求各縣市轄區特定行業場所不得有滋事鬥毆，否則地方警局長「換人做」，讓各警局長都繃緊神經。

今天下午2點，「X-CUBE」在臉書官網發出「特別公告」，寫著「本店即將在四月份重新開始營業，鑑於本店日前的重大管理缺失造成社會不安以及執法單位的困擾本店深感抱歉，經過深刻檢討以及自主管理訓練希望給各位更安全的派對環境」。

業者也寫下，「懇請各位派對子民參加派對時請務必隨身攜帶身份證件，遇臨檢時請稍安勿躁全力配合執法單位臨檢，確保派對的順利進行，好的派對品質需要大家一起努力創造維護，再次懇請大家全力配合！ 我們四月見囉！」