親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

勞保年資不滿15年怎麼辦？這樣做才可以領到年金

何時去有補助？各縣市春遊配套 一張圖看懂

大亂鬥夜店X-CUBE預告4月復業 中市警局：臨檢沒期限

2019-03-29 14:39聯合報 記者林佩均╱即時報導

二二八連假，因安管人員與酒客大亂鬥滋事的台中市夜店「X-CUBE」，今天下午2點於臉書官網發出「特別公告」，宣布將在4月份重新開始營業；對此台中市警局第四分局立即強勢聲明，「這家店為易滋事顧慮列為重點臨檢場所，只要業者再復業，本分局一定採取密集臨檢、強勢執法的手段，而且臨檢沒有期限。」警方宣示意味濃厚。

台中市南屯區知名夜店「X-CUBE」，於二二八連假發生安管人員與酒客大亂鬥衝突，加上各地鬥毆效應不斷，引發行政院長蘇貞昌重話要求各縣市轄區特定行業場所不得有滋事鬥毆，否則地方警局長「換人做」，讓各警局長都繃緊神經。

今天下午2點，「X-CUBE」在臉書官網發出「特別公告」，寫著「本店即將在四月份重新開始營業，鑑於本店日前的重大管理缺失造成社會不安以及執法單位的困擾本店深感抱歉，經過深刻檢討以及自主管理訓練希望給各位更安全的派對環境」。

業者也寫下，「懇請各位派對子民參加派對時請務必隨身攜帶身份證件，遇臨檢時請稍安勿躁全力配合執法單位臨檢，確保派對的順利進行，好的派對品質需要大家一起努力創造維護，再次懇請大家全力配合！ 我們四月見囉！」

台中市警局第四分局接獲業者復業情資，立馬發出強勢聲明：「業者因先前記錄不佳，本分局以這家店為易滋事顧慮列為重點臨檢場所，只要業者再復業，本分局一定採取密集臨檢、強勢執法的手段，而且臨檢沒有期限，在此呼籲業者不要心存僥倖，不要懷疑警察執法的決心。我們絕不容許任何挑舋公權力行為發生。」

因安管人員與酒客大亂鬥滋事的台中市夜店「X-CUBE」，今天下午2點於臉書官網發...
因安管人員與酒客大亂鬥滋事的台中市夜店「X-CUBE」，今天下午2點於臉書官網發出「特別公告」，宣布將在4月份重新開始營業；對此台中市警局第四分局立即強勢聲明，「臨檢沒有期限。」警方宣示意味濃厚。圖／擷取自X-CUBE臉書官網
分享
因安管人員與酒客大亂鬥滋事的台中市夜店「X-CUBE」，今天下午2點於臉書官網發...
因安管人員與酒客大亂鬥滋事的台中市夜店「X-CUBE」，今天下午2點於臉書官網發出「特別公告」，宣布將在4月份重新開始營業；對此台中市警局第四分局立即強勢聲明，「臨檢沒有期限。」警方宣示意味濃厚。圖／擷取自X-CUBE臉書官網
分享

臨檢台中市連假

相關新聞

男麻醉後體溫飆至43度亡 家屬控整形名醫故意殺人

2019-03-29 14:21

學運自訴馬英九、江宜樺殺人未遂遭駁 高院撤銷發回

2019-03-29 11:19

影／制伏台鐵持刀男 正義哥：不希望再有家庭破碎

2019-03-29 10:15

毒蟲預藏尿罐應付驗尿 警搖頭「這是哪一招？」

2019-03-29 14:30

騎車自摔鐵棍插胸奪命 主因竟是情敵殺人

2019-03-29 13:52

為了越南籍女子爭風吃醋 醋男當街持鐵棍將情敵捅死

2019-03-29 13:08

板模工哈大麻爽完忘記丟 被抓驚：不是吃完了嗎？

2019-03-29 11:28

1.5噸毒品走私 爆保三警員涉案

2019-03-29 00:42

警局長遭記過 張麗善：處分過重

2019-03-28 23:48

冷靜擊倒列車持刀男 正義背包客：只是做該做的事情

2019-03-28 22:35

捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信

2019-03-28 22:31

濫用「ROC」設簽賭集團 每天供星巴克下午茶19人被逮

2019-03-28 16:37

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

2019-03-28 16:21

台南「太子廟幫」強索保護費 警方掃蕩堂口逮14人

2019-03-28 15:45

保警涉及毒品走私已請辭 警方：主動發現通報檢方

2019-03-28 14:57

影╱大陸漁船違規捕漁拒檢 衝撞海巡艇

2019-03-28 13:45

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

影／BMW追撞起火駕駛燒死 妻目睹哭吼「怎麼辦？」

2019-03-29 08:41

曾和女同事吵架 一夜纏綿才知「很相配」

2019-03-28 15:52

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45

台南「太子廟幫」強索保護費 警方掃蕩堂口逮14人

2019-03-28 15:45

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

陳佩琪告三立不再上訴 她嘆原來打官司不像騎一日雙塔

2019-03-28 21:50

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

2019-03-28 16:21

台南住宅廚房火警 警消協助5大人1嬰兒脫困

2019-03-29 07:57

你相信嗎？他辯稱不是獵鹿而是想救援受傷水鹿

2019-03-28 15:53

冷靜擊倒列車持刀男 正義背包客：只是做該做的事情

2019-03-28 22:35

機會只有一次！她原諒老公偷腥 想再告來不及了

2019-03-28 19:30

影／制伏台鐵持刀男 正義哥：不希望再有家庭破碎

2019-03-29 10:15

她20元買高雄肉臊飯只有兩口 網驚：吃剩的？

2019-03-28 19:27

扁參與選舉、政治活動是否違規？中監：蒐證研議中

2019-03-29 10:37

警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境

2019-03-28 17:18

捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信

2019-03-28 22:31

高雄客運與廂型車車禍 5人受傷

2019-03-29 11:03

買20元甜不辣要「炸酥一點」 她嫌老闆態度差po網公審

2019-03-28 14:58

駁回洪當興上訴維持死刑 二審法官：罪無可逭

2019-03-28 18:48

泰國變性正妹來台賣淫 應召站主打深喉嚨被警搗破

2019-03-29 10:23

賺上億拒繳稅 遭管收哭「沒做壞事」

2019-03-29 01:05

警界明日之星 涉包庇牛郎店

2019-03-29 00:44

藥師情侶遠赴波蘭讀醫 懷孕吞32顆胃藥墮胎

2019-03-28 15:17

學運自訴馬英九、江宜樺殺人未遂遭駁 高院撤銷發回

2019-03-29 11:19

未兩段式左轉的代價！「碰」機車車頭一秒撞成塑膠碎片

2019-03-28 15:20

雞同鴨講也能找回手機 櫻花妹破涕讚新北警高效率

2019-03-28 19:29

法院外撞死妻子與律師 洪當興二審駁回維持死刑

2019-03-28 16:34

台中學校一女學生野訓骨折 宜蘭消防局上松羅湖救援

2019-03-29 06:50

賣飼料油給正義油品加工 永成負責人、副總都得坐牢

2019-03-28 17:20

北上莒光號內壢普義平交道段撞上闖越者 當場死亡

2019-03-28 17:16

淡海輕軌車廂掉下1.5米金屬條 乘客驚：聽到一聲巨響

2019-03-29 12:16

高雄福山國中火警疏散學生 男廁所燒成灰

2019-03-29 12:50

9旬龍潭老翁釣魚未歸 桃警一體通報尋獲

2019-03-29 08:58

抽中65萬轎車被同事偷走 他興訟求償88萬敗訴

2019-03-28 17:17

A走近千萬養老本 病父揮淚開除「養女」

2019-03-29 11:54

影／賣菜郎載妻赴市場追撞起火 受困妻目睹夫燒死

2019-03-29 13:11

「證據明確 一再否認」童仲彥貪12萬 重判7年半

2019-03-29 00:48

投票日臉書發文輔選 高市選委會罰李富城50萬

2019-03-29 01:01

噁男在速食店女廁做不雅動作 警方：公然猥褻罪嫌法辦

2019-03-28 17:19

又是你！三度行竊遭同員警逮捕 竊嫌：上輩子欠你嗎？

2019-03-29 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top