親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

勞保年資不滿15年怎麼辦？這樣做才可以領到年金

何時去有補助？各縣市春遊配套 一張圖看懂

毒蟲預藏尿罐應付驗尿 警搖頭「這是哪一招？」

2019-03-29 14:30聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市警三分局土城派出所昨天查獲余姓男子毒品通緝犯，把余帶回所內，副所長黃俊榮察覺異常，指出褲頭：「你這裡為什麼鼓鼓的？」，在警方要求下，他解開皮帶，褲頭竟藏有一袋預備受檢的尿液，意圖矇騙過關，黃猛搖頭「這是哪一招？」，最後余尿液初篩出現安非他命陽性反應，被依違反毒品危害防制條例送辦。

警方指出，41歲余姓男子，昨天在派出所旁菜市場閒晃，因行跡可疑，引起警方注意，經盤查發現他是檢方發布的毒品通緝犯，並在車上發現安非他命吸食器。余被帶回派出所後，副所長黃俊榮眼尖察覺異狀，指著他的褲頭：「你這裡為什麼鼓鼓的？」，他解開皮帶，褲頭竟藏有一袋預備受檢尿液的尿罐，遭警方沒收。

未料，他被警方沒收的尿罐只是煙霧彈，余到廁所驗尿時，交出驗尿罐內竟然涼涼的，且沒有泡沫，聞起來甜甜的。經警方追問，他支吾其詞，被警方要求脫下外褲受檢，褪下外褲時竟掉下一只裝有塑膠管的空袋，他看事跡敗露才坦承袋內裝的是含有果汁的混尿，企圖矇騙警方。

最後，他才配合坦然面對驗尿，經初篩尿液呈現安非他命的陽性反應，警方依違反毒品危害防制條例送辦。警方表示，毒蟲為了躲避查緝什麼招都使出來了，警員見招拆招，識破伎倆，依法送辦。

余初次送交尿液樣品異常，警方要求脫下外褲受檢，褪下外褲時掉下一只裝有塑膠管的空袋...
余初次送交尿液樣品異常，警方要求脫下外褲受檢，褪下外褲時掉下一只裝有塑膠管的空袋，他才坦承袋內裝的是含有果汁的混尿。記者邵心杰／翻攝
分享
余姓男子褲頭異常鼓起，經警方要求下，他解開皮帶，褲頭竟藏有一袋預備受檢的尿液。記...
余姓男子褲頭異常鼓起，經警方要求下，他解開皮帶，褲頭竟藏有一袋預備受檢的尿液。記者邵心杰／翻攝
分享

毒品通緝果汁

相關新聞

男麻醉後體溫飆至43度亡 家屬控整形名醫故意殺人

2019-03-29 14:21

學運自訴馬英九、江宜樺殺人未遂遭駁 高院撤銷發回

2019-03-29 11:19

影／制伏台鐵持刀男 正義哥：不希望再有家庭破碎

2019-03-29 10:15

大亂鬥夜店X-CUBE預告4月復業 中市警局：臨檢沒期限

2019-03-29 14:39

騎車自摔鐵棍插胸奪命 主因竟是情敵殺人

2019-03-29 13:52

為了越南籍女子爭風吃醋 醋男當街持鐵棍將情敵捅死

2019-03-29 13:08

板模工哈大麻爽完忘記丟 被抓驚：不是吃完了嗎？

2019-03-29 11:28

1.5噸毒品走私 爆保三警員涉案

2019-03-29 00:42

警局長遭記過 張麗善：處分過重

2019-03-28 23:48

冷靜擊倒列車持刀男 正義背包客：只是做該做的事情

2019-03-28 22:35

捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信

2019-03-28 22:31

濫用「ROC」設簽賭集團 每天供星巴克下午茶19人被逮

2019-03-28 16:37

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

2019-03-28 16:21

台南「太子廟幫」強索保護費 警方掃蕩堂口逮14人

2019-03-28 15:45

保警涉及毒品走私已請辭 警方：主動發現通報檢方

2019-03-28 14:57

影╱大陸漁船違規捕漁拒檢 衝撞海巡艇

2019-03-28 13:45

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

影／BMW追撞起火駕駛燒死 妻目睹哭吼「怎麼辦？」

2019-03-29 08:41

曾和女同事吵架 一夜纏綿才知「很相配」

2019-03-28 15:52

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45

台南「太子廟幫」強索保護費 警方掃蕩堂口逮14人

2019-03-28 15:45

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

陳佩琪告三立不再上訴 她嘆原來打官司不像騎一日雙塔

2019-03-28 21:50

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

2019-03-28 16:21

台南住宅廚房火警 警消協助5大人1嬰兒脫困

2019-03-29 07:57

你相信嗎？他辯稱不是獵鹿而是想救援受傷水鹿

2019-03-28 15:53

冷靜擊倒列車持刀男 正義背包客：只是做該做的事情

2019-03-28 22:35

機會只有一次！她原諒老公偷腥 想再告來不及了

2019-03-28 19:30

影／制伏台鐵持刀男 正義哥：不希望再有家庭破碎

2019-03-29 10:15

她20元買高雄肉臊飯只有兩口 網驚：吃剩的？

2019-03-28 19:27

扁參與選舉、政治活動是否違規？中監：蒐證研議中

2019-03-29 10:37

警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境

2019-03-28 17:18

捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信

2019-03-28 22:31

高雄客運與廂型車車禍 5人受傷

2019-03-29 11:03

買20元甜不辣要「炸酥一點」 她嫌老闆態度差po網公審

2019-03-28 14:58

駁回洪當興上訴維持死刑 二審法官：罪無可逭

2019-03-28 18:48

泰國變性正妹來台賣淫 應召站主打深喉嚨被警搗破

2019-03-29 10:23

賺上億拒繳稅 遭管收哭「沒做壞事」

2019-03-29 01:05

警界明日之星 涉包庇牛郎店

2019-03-29 00:44

藥師情侶遠赴波蘭讀醫 懷孕吞32顆胃藥墮胎

2019-03-28 15:17

學運自訴馬英九、江宜樺殺人未遂遭駁 高院撤銷發回

2019-03-29 11:19

未兩段式左轉的代價！「碰」機車車頭一秒撞成塑膠碎片

2019-03-28 15:20

雞同鴨講也能找回手機 櫻花妹破涕讚新北警高效率

2019-03-28 19:29

法院外撞死妻子與律師 洪當興二審駁回維持死刑

2019-03-28 16:34

台中學校一女學生野訓骨折 宜蘭消防局上松羅湖救援

2019-03-29 06:50

賣飼料油給正義油品加工 永成負責人、副總都得坐牢

2019-03-28 17:20

北上莒光號內壢普義平交道段撞上闖越者 當場死亡

2019-03-28 17:16

淡海輕軌車廂掉下1.5米金屬條 乘客驚：聽到一聲巨響

2019-03-29 12:16

高雄福山國中火警疏散學生 男廁所燒成灰

2019-03-29 12:50

9旬龍潭老翁釣魚未歸 桃警一體通報尋獲

2019-03-29 08:58

抽中65萬轎車被同事偷走 他興訟求償88萬敗訴

2019-03-28 17:17

A走近千萬養老本 病父揮淚開除「養女」

2019-03-29 11:54

影／賣菜郎載妻赴市場追撞起火 受困妻目睹夫燒死

2019-03-29 13:11

「證據明確 一再否認」童仲彥貪12萬 重判7年半

2019-03-29 00:48

投票日臉書發文輔選 高市選委會罰李富城50萬

2019-03-29 01:01

噁男在速食店女廁做不雅動作 警方：公然猥褻罪嫌法辦

2019-03-28 17:19

又是你！三度行竊遭同員警逮捕 竊嫌：上輩子欠你嗎？

2019-03-29 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top