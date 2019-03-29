騎車自摔鐵棍插胸奪命 主因竟是情敵殺人

2019-03-29 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市樹林區25日所發生的當街殺人命案，警方一開始在現場只發現死者身著雨衣騎車倒在路旁，右胸還有穿刺傷，並在現場發現1支鐵棍，原以為是死者自己摔車不慎被鐵棍刺中，但經調閱監視器才發現是被人所殺，起因凶嫌愛上死者的越南籍女友，想橫刀奪愛卻在拉扯衝突中殺了他。

湯姓男子（53歲）與越南籍阮姓女友（48歲）已同居2年，阮女是多年前結婚嫁來台灣，但前夫意外過世，後才因工作認識了湯男，2人進一步交往還住在了一起，平時阮女還會在住家旁種菜，與湯男感情十分要好。

但殺害湯男的戴姓男子（67歲），因為貪戀阮女的美色，不顧阮女已經名花有主，還不斷用電話對她進行騷擾，甚至因為告白被阮女拒絕，還曾在電話中恐嚇要殺了她和湯男，並且會跟蹤阮女，或在她的住處外徘徊監視。

25日湯男從住家騎機車外出，又撞見戴男騎三輪車在附近徘徊，2人狹路相逢一言不合當街發生衝突，沒想到戴男竟從三輪車上拿起1支資源回收來的鐵棍，直接朝湯男的心臟捅去，造成湯男失血過多送醫不治。

行凶後的戴男立刻騎三輪車逃離現場，接獲報案趕來現場救護的警消第一時間還誤以為湯姓男子是騎車自摔不慎被鐵棍刺中死亡，但員警事後才在監視器畫面中發現，竟是戴男與湯男當街發生衝突導致，經查阮女、湯男及戴男周圍友人的說法，才瞭解是戴男疑似為橫刀奪愛痛下殺機。