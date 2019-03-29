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男麻醉後體溫飆至43度亡 家屬控整形名醫故意殺人

2019-03-29 14:21聯合新聞網 綜合報導

衛福部從今元旦起就實施新的法令，強制要求醫美的半身、全身麻醉，一定要由麻醉專科醫...
衛福部從今元旦起就實施新的法令，強制要求醫美的半身、全身麻醉，一定要由麻醉專科醫師親自實施。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
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台北一名男子日前找上知名整形醫師陳威宇進行微整形手術，沒想到手術完後竟陷入昏迷，體溫飆高、呼吸困難，送醫後不治。死者姊姊質疑陳姓醫師不具麻醉專科資格，而且為了避免影響聲譽，拒絕將陷入昏迷的弟弟送至備有急救藥劑的醫院去救治，反而讓弟弟在診所內空等1小時，最後延誤就醫導致死亡。

根據《壹週刊》報導，陳威宇近年時常上電視節目如《小明星大跟班》、《麻辣天后傳》等，大談醫美話題。死者家屬今天（29日）透過律師召開記者會，死者姊姊表示弟弟3月初到葳亞娜診所進行微創整型手術，手術過程中疑似因為麻醉併發症陷入昏迷、呼吸困難，體溫還飆到43度，經診所醫師搶救1小時後才決定送往台北馬偕醫院急救，可惜最後仍因多重器官衰竭、惡性高熱等原因不治。

死者姊姊控訴陳姓醫師不具麻醉專科資格，診所內也無備置致死率高達80％的麻醉併發症急救藥劑，更沒有任何麻醉醫師，僅外聘護理師為病患實施全身麻醉，而且懷疑陳姓醫師和診所擔心事情曝光後會影響聲譽和收入，因此沒有第一時間將弟弟送到最近備有急救藥劑的醫院，反而讓弟弟在診所內空等1小時，導致死亡，根本就是故意殺人。

律師表示，新法令強制要求醫美的半身、全身麻醉，一定要由麻醉專科醫師親自實施。律師也批沒有請麻醉師罰鍰僅5萬元，為了省錢而置病患生命風險不顧，已經是未必故意的殺人，不是單純的過失致死。媒體也致電給陳威宇，但他尚未回應。

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