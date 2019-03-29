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學運自訴馬英九、江宜樺殺人未遂遭駁 高院撤銷發回

2019-03-29 11:19聯合報 記者王宏舜╱即時報導

周佳京等23人自訴前總統馬英九、行政院長前院長江宜樺、警政署前署長長王卓鈞、中正一分局前分局長方仰寧殺人未遂，台北地院去年8月21日裁定自訴駁回，周等人提抗告，高等法院今撤銷原裁定，發回北院。

周佳京為承受訴訟人，她的父親曾在攻佔行政院時用身體擋鎮暴水車，後來因肝硬化而過世，女兒承受訴訟。

高院認為，原裁定引用的2014年8月29日北市警刑司字第10332865400 號函暨檢附台北市政府警察局回覆函詢事項說明資料、台北市政府警察局「0323侵入行政院」檢討報告，非自訴人、承受訴訟人或被告4人其中一方所提出，這些資料是怎麼來的？有沒有違反自訴程序於第一次審理期日前不得依職權蒐集證據的規定？難昭公信。

而裁定附表的診斷證明書和受傷照片，高院認為只能證明37人有去醫院就醫，但北院的「北院認定事實」卻進一步認定37人分別遭警員以棍打、腳踢、盾牌撞擊、水柱沖擊、拉扯、攻擊、毆打、圍毆，這是告訴人單方面陳述，沒有其他資料佐證。這點攸關警察執法是否合法有據，有無逾越職權、違反比例原則，應當詳查。

而周佳京等人已整理、羅列欲證明的各項證據，並聲請調查，包括傳喚證人40餘名、函詢和調取資料、勘驗現場蒐證影片光碟等，但北院的裁定除僅以部分資料認定當晚的民眾集結和驅離歷程和37人的傷勢外，卻沒說明為何沒有他們所指的犯罪事實，這些聲請調查的證據都沒調查，也沒未說明是否就算經過調查也無法證明馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧的犯罪嫌疑而無調查必要，過於草率。

高院認為周佳京等23人提抗告有理，因此發回北院。

前行政院長江宜樺。 聯合報系資料照／記者王聖藜攝影
前行政院長江宜樺。 聯合報系資料照／記者王聖藜攝影
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太陽花學運江宜樺馬英九方仰寧

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